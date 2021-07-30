https://ria.ru/20210730/klimat-1743634922.html

Онлайн-конференция о глобальном изменении климата

Онлайн-конференция о глобальном изменении климата - РИА Новости, 30.07.2021

Онлайн-конференция о глобальном изменении климата

9 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой члены Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) прокомментируют первый том Шестого оценочного доклада, где обобщены самые современные исследования в области наук о климате.

2021-07-30T15:00

2021-07-30T15:00

2021-07-30T15:00

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1743634922.jpg?1627646403

Задать вопросУчастники:- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей ГУЛЕВ;- ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Алексей ЕЛИСЕЕВ;- старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга ЗОЛИНА;- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир КАТЦОВ.Первый том доклада (отчет первой рабочей группы), который будет представлен в этот же день в Женеве, посвящен физическим основам изменения климата: анализу данных о том, как меняется климат Земли, в чем проявляются эти изменения, как этот процесс связан с деятельностью человека и каковы прогнозы ученых. Это научный фундамент для всего остального оценочного доклада, публикация второго и третьего томов которого ожидается в 2022 году. В 2007 году МГЭИК была присуждена Нобелевская премия мира.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы