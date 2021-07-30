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Онлайн-конференция о глобальном изменении климата
Онлайн-конференция о глобальном изменении климата - РИА Новости, 30.07.2021
Онлайн-конференция о глобальном изменении климата
9 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой члены Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) прокомментируют первый том Шестого оценочного доклада, где обобщены самые современные исследования в области наук о климате.
2021-07-30T15:00
2021-07-30T15:00
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей ГУЛЕВ;- ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Алексей ЕЛИСЕЕВ;- старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга ЗОЛИНА;- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир КАТЦОВ.Первый том доклада (отчет первой рабочей группы), который будет представлен в этот же день в Женеве, посвящен физическим основам изменения климата: анализу данных о том, как меняется климат Земли, в чем проявляются эти изменения, как этот процесс связан с деятельностью человека и каковы прогнозы ученых. Это научный фундамент для всего остального оценочного доклада, публикация второго и третьего томов которого ожидается в 2022 году. В 2007 году МГЭИК была присуждена Нобелевская премия мира.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:00 30.07.2021
 

Онлайн-конференция о глобальном изменении климата

Читать ria.ru в
9 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой члены Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) прокомментируют первый том Шестого оценочного доклада, где обобщены самые современные исследования в области наук о климате.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей ГУЛЕВ;
- ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Алексей ЕЛИСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга ЗОЛИНА;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир КАТЦОВ.

Первый том доклада (отчет первой рабочей группы), который будет представлен в этот же день в Женеве, посвящен физическим основам изменения климата: анализу данных о том, как меняется климат Земли, в чем проявляются эти изменения, как этот процесс связан с деятельностью человека и каковы прогнозы ученых. Это научный фундамент для всего остального оценочного доклада, публикация второго и третьего томов которого ожидается в 2022 году. В 2007 году МГЭИК была присуждена Нобелевская премия мира.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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