Онлайн-конференция о глобальном изменении климата
9 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой члены Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) прокомментируют первый том Шестого оценочного доклада, где обобщены самые современные исследования в области наук о климате.
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Участники:
- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей ГУЛЕВ;
- ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Алексей ЕЛИСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга ЗОЛИНА;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир КАТЦОВ.
Первый том доклада (отчет первой рабочей группы), который будет представлен в этот же день в Женеве, посвящен физическим основам изменения климата: анализу данных о том, как меняется климат Земли, в чем проявляются эти изменения, как этот процесс связан с деятельностью человека и каковы прогнозы ученых. Это научный фундамент для всего остального оценочного доклада, публикация второго и третьего томов которого ожидается в 2022 году. В 2007 году МГЭИК была присуждена Нобелевская премия мира.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей ГУЛЕВ;
- ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Алексей ЕЛИСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга ЗОЛИНА;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир КАТЦОВ.
Первый том доклада (отчет первой рабочей группы), который будет представлен в этот же день в Женеве, посвящен физическим основам изменения климата: анализу данных о том, как меняется климат Земли, в чем проявляются эти изменения, как этот процесс связан с деятельностью человека и каковы прогнозы ученых. Это научный фундамент для всего остального оценочного доклада, публикация второго и третьего томов которого ожидается в 2022 году. В 2007 году МГЭИК была присуждена Нобелевская премия мира.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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