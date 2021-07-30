Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/kitay-1743571866.html
В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса
В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса
Источником локальной вспышки в китайском городе Нанкин стал рейс авиакомпании Air China, прибывший 10 июля из Москвы, сообщила замглавы центра по контролю и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:44
2021-07-30T13:28
распространение коронавируса
в мире
нанкин
китай
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_0cf3a4f7b5355bd9f9dc1a4e59888c2b.jpg
ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Источником локальной вспышки в китайском городе Нанкин стал рейс авиакомпании Air China, прибывший 10 июля из Москвы, сообщила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.Проверка показала, что заболевшие работники убирали салон самолета, а инфицироваться они могли из-за недостаточно хороших мер индивидуальной защиты или контакта с загрязненной средой.Кроме того, перевозчик привлекал одних и тех же сотрудников как для международных, так и внутренних рейсов, таким образом произошло кластерное заражение среди уборщиков аэропорта. От них коронавирус передался и другим сотрудникам."Мы уже завершили секвенирование генома вируса 52 случаев заражения, связанных с этой вспышкой, во всех случаях — штамм дельта, последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля", — объяснила она.Первые случаи инфицирования в международном аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Власти решили провести массовое тестирование всего населения города, к настоящему моменту в городе зафиксировали 184 заразившихся.Вспышка уже распространилась на 26 населенных пунктов в 15 провинциях в Китае.Сейчас в больницах страны с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 932 пациента, а под медицинским наблюдением — 419 бессимптомных носителей вируса. С начала эпидемии на материковой части государства зарегистрировали 92 875 заболевших, умерли 4636 человек.Республика благодаря жестким карантинным мерам смогла довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение инфекции. Долгое время там практически не было локальных случаев заражения, в основном их завезли из-за границы.Власти начали проводить массовую вакцинацию: сейчас в стране сделали более 1,6 миллиарда прививок, однако официальная статистика о том, у какого процента населения Китая есть иммунитет, отсутствует.Ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что правительство к началу июля планирует вакцинировать от коронавируса 40 процентов жителей, а к концу года — 80 процентов.
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742311533.html
https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html
нанкин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_79d160e3fb800d17b9fddcb3932c02aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нанкин, китай, россия, коронавирус covid-19
10:44 30.07.2021 (обновлено: 13:28 30.07.2021)
 
В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса

Власти Нанкина: прибывший из Москвы рейс стал источником новой вспышки коронавируса в Китае

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Источником локальной вспышки в китайском городе Нанкин стал рейс авиакомпании Air China, прибывший 10 июля из Москвы, сообщила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.
Проверка показала, что заболевшие работники убирали салон самолета, а инфицироваться они могли из-за недостаточно хороших мер индивидуальной защиты или контакта с загрязненной средой.
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 07:34Распространение коронавируса
Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Кроме того, перевозчик привлекал одних и тех же сотрудников как для международных, так и внутренних рейсов, таким образом произошло кластерное заражение среди уборщиков аэропорта. От них коронавирус передался и другим сотрудникам.
"Мы уже завершили секвенирование генома вируса 52 случаев заражения, связанных с этой вспышкой, во всех случаях — штамм дельта, последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля", — объяснила она.
Первые случаи инфицирования в международном аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Власти решили провести массовое тестирование всего населения города, к настоящему моменту в городе зафиксировали 184 заразившихся.
Вспышка уже распространилась на 26 населенных пунктов в 15 провинциях в Китае.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 19:56
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Сейчас в больницах страны с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 932 пациента, а под медицинским наблюдением — 419 бессимптомных носителей вируса. С начала эпидемии на материковой части государства зарегистрировали 92 875 заболевших, умерли 4636 человек.
Республика благодаря жестким карантинным мерам смогла довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение инфекции. Долгое время там практически не было локальных случаев заражения, в основном их завезли из-за границы.
Власти начали проводить массовую вакцинацию: сейчас в стране сделали более 1,6 миллиарда прививок, однако официальная статистика о том, у какого процента населения Китая есть иммунитет, отсутствует.
Ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что правительство к началу июля планирует вакцинировать от коронавируса 40 процентов жителей, а к концу года — 80 процентов.
 
Распространение коронавирусаВ миреНанкинКитайРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния