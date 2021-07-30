https://ria.ru/20210730/kitay-1743571866.html

В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса

В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021

В Китае рейс из России посчитали источником новой вспышки коронавируса

Источником локальной вспышки в китайском городе Нанкин стал рейс авиакомпании Air China, прибывший 10 июля из Москвы, сообщила замглавы центра по контролю и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:44

2021-07-30T10:44

2021-07-30T13:28

распространение коронавируса

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нанкин

китай

россия

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Источником локальной вспышки в китайском городе Нанкин стал рейс авиакомпании Air China, прибывший 10 июля из Москвы, сообщила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.Проверка показала, что заболевшие работники убирали салон самолета, а инфицироваться они могли из-за недостаточно хороших мер индивидуальной защиты или контакта с загрязненной средой.Кроме того, перевозчик привлекал одних и тех же сотрудников как для международных, так и внутренних рейсов, таким образом произошло кластерное заражение среди уборщиков аэропорта. От них коронавирус передался и другим сотрудникам."Мы уже завершили секвенирование генома вируса 52 случаев заражения, связанных с этой вспышкой, во всех случаях — штамм дельта, последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля", — объяснила она.Первые случаи инфицирования в международном аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Власти решили провести массовое тестирование всего населения города, к настоящему моменту в городе зафиксировали 184 заразившихся.Вспышка уже распространилась на 26 населенных пунктов в 15 провинциях в Китае.Сейчас в больницах страны с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 932 пациента, а под медицинским наблюдением — 419 бессимптомных носителей вируса. С начала эпидемии на материковой части государства зарегистрировали 92 875 заболевших, умерли 4636 человек.Республика благодаря жестким карантинным мерам смогла довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение инфекции. Долгое время там практически не было локальных случаев заражения, в основном их завезли из-за границы.Власти начали проводить массовую вакцинацию: сейчас в стране сделали более 1,6 миллиарда прививок, однако официальная статистика о том, у какого процента населения Китая есть иммунитет, отсутствует.Ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что правительство к началу июля планирует вакцинировать от коронавируса 40 процентов жителей, а к концу года — 80 процентов.

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742311533.html

https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html

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в мире, нанкин, китай, россия, коронавирус covid-19