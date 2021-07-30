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Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе - РИА Новости, 30.07.2021
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе
Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:50
2021-07-30T18:27
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата."Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — говорится в публикации.Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия
15:50 30.07.2021 (обновлено: 18:27 30.07.2021)
 

Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

© REUTERS / Thilo SchmuelgenПоследствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.
По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата.
"Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — говорится в публикации.
Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.
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