https://ria.ru/20210730/katastrofa-1743645372.html
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе - РИА Новости, 30.07.2021
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе
Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:50
2021-07-30T15:50
2021-07-30T18:27
в мире
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_5d6090f7e4a191348c8d195fb530ab81.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата."Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — говорится в публикации.Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.
https://ria.ru/20210729/navodneniya-1743437514.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_e61405c19f9ca93e6f4b889f1f2bdcb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters
.
Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.
По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата.
"Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — говорится в публикации.
Руководство Еврокомиссии
предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.