https://ria.ru/20210730/katastrofa-1743645372.html

Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе - РИА Новости, 30.07.2021

Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:50

2021-07-30T15:50

2021-07-30T18:27

в мире

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата."Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — говорится в публикации.Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.

https://ria.ru/20210729/navodneniya-1743437514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия