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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/karantin-1743578345.html
На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса
На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса
Украина намерена продлить карантин из-за коронавируса, который действует в стране до конца лета, заявил в пятницу замглавы минздрава и главный санитарный врач... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:08
2021-07-30T11:08
распространение коронавируса
украина
здоровье - общество
министерство здравоохранения украины (минздрав украины)
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Украина намерена продлить карантин из-за коронавируса, который действует в стране до конца лета, заявил в пятницу замглавы минздрава и главный санитарный врач страны Игорь Кузин.Ранее кабмин Украины продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, но ослабил ряд карантинных ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне."Относительно продления карантина. Он, скорее всего, будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мероприятий в рамках гражданской обороны населения. Поэтому он будет продлен", - сказал Кузин в эфире телеканала "1+1".По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом по всей стране стабильная, не фиксируются вспышки заболеваемости. При этом есть ряд областей, которые вызывают озабоченность, в частности это восточные регионы.
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украина, здоровье - общество, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), коронавирус covid-19
11:08 30.07.2021
 
На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса

Главный санитарный врач Украины Кузин: карантин, действующий до конца лета, скорее всего, продлят

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на блокпосту измеряют температуру пассажиров и водителей автомобилей на въезде в Киев
Сотрудники полиции на блокпосту измеряют температуру пассажиров и водителей автомобилей на въезде в Киев - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Украина намерена продлить карантин из-за коронавируса, который действует в стране до конца лета, заявил в пятницу замглавы минздрава и главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Ранее кабмин Украины продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, но ослабил ряд карантинных ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.
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"Относительно продления карантина. Он, скорее всего, будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мероприятий в рамках гражданской обороны населения. Поэтому он будет продлен", - сказал Кузин в эфире телеканала "1+1".
По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом по всей стране стабильная, не фиксируются вспышки заболеваемости. При этом есть ряд областей, которые вызывают озабоченность, в частности это восточные регионы.
 
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