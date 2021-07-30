https://ria.ru/20210730/karantin-1743578345.html

На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса

На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021

На Украине собираются продлить карантин из-за коронавируса

Украина намерена продлить карантин из-за коронавируса, который действует в стране до конца лета, заявил в пятницу замглавы минздрава и главный санитарный врач... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:08

2021-07-30T11:08

2021-07-30T11:08

распространение коронавируса

украина

здоровье - общество

министерство здравоохранения украины (минздрав украины)

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Украина намерена продлить карантин из-за коронавируса, который действует в стране до конца лета, заявил в пятницу замглавы минздрава и главный санитарный врач страны Игорь Кузин.Ранее кабмин Украины продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, но ослабил ряд карантинных ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне."Относительно продления карантина. Он, скорее всего, будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мероприятий в рамках гражданской обороны населения. Поэтому он будет продлен", - сказал Кузин в эфире телеканала "1+1".По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом по всей стране стабильная, не фиксируются вспышки заболеваемости. При этом есть ряд областей, которые вызывают озабоченность, в частности это восточные регионы.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743272074.html

украина

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украина, здоровье - общество, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), коронавирус covid-19