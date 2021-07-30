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В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"
В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски" - РИА Новости, 30.07.2021
В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"
Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:20
2021-07-30T09:20
экономика
владивосток
дальний восток
фонд "росконгресс"
россия
восточный экономический форум — 2021
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек, серферами, сноубордистами или альпинистами, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.В рамках VI Восточного экономического форума 2-7 сентября на набережной бухты Аякс во Владивостоке будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием всех 11 дальневосточных регионов и федеральных органов исполнительной власти. Торжественная церемония открытия состоится 2 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО."Благодаря инсталляции "Отдых по-камчатски" посетители смогут познакомиться с видами активного отдыха, которыми знаменит край. В тумбы вмонтируют глазки, через которые можно будет посмотреть видеоролики, снятые от первого лица. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом", - сообщает пресс-служба.Кроме того, как говорится в сообщении, необычным способом гостей познакомят с инвестиционными возможностями региона.Отмечается, что участники ВЭФ смогут посмотреть ролики о развитии авиасообщения на экранах в форме вертолета Ми 8 МТ, размещенных в павильоне.
https://ria.ru/20210729/tekhnologii-1743404900.html
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экономика, владивосток, дальний восток, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021
09:20 30.07.2021
 
В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"

Гости павильона Камчатки на ВЭФ смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек и серферами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек, серферами, сноубордистами или альпинистами, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
В рамках VI Восточного экономического форума 2-7 сентября на набережной бухты Аякс во Владивостоке будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием всех 11 дальневосточных регионов и федеральных органов исполнительной власти. Торжественная церемония открытия состоится 2 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО.
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"Благодаря инсталляции "Отдых по-камчатски" посетители смогут познакомиться с видами активного отдыха, которыми знаменит край. В тумбы вмонтируют глазки, через которые можно будет посмотреть видеоролики, снятые от первого лица. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, как говорится в сообщении, необычным способом гостей познакомят с инвестиционными возможностями региона.
"Инсталляция будет стилизована под капитанский мостик современного судна. С помощью рычагов управления можно будет запустить один из интересующих сценариев: Северный морской путь или морские круизы на Камчатке. Также можно будет подробно ознакомиться с инвестиционным климатом Камчатки: рыбодобычей, горнорудной промышленностью, логистикой и туризмом", - уточняет пресс-служба.
Отмечается, что участники ВЭФ смогут посмотреть ролики о развитии авиасообщения на экранах в форме вертолета Ми 8 МТ, размещенных в павильоне.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В рамках ВЭФ 2–7 сентября пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
 
ЭкономикаВладивостокДальний ВостокФонд "Росконгресс"РоссияВосточный экономический форум — 2021
 
 
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