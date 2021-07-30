https://ria.ru/20210730/kamchatka-1743556000.html

В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"

В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски" - РИА Новости, 30.07.2021

В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"

Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:20

2021-07-30T09:20

2021-07-30T09:20

экономика

владивосток

дальний восток

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек, серферами, сноубордистами или альпинистами, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.В рамках VI Восточного экономического форума 2-7 сентября на набережной бухты Аякс во Владивостоке будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием всех 11 дальневосточных регионов и федеральных органов исполнительной власти. Торжественная церемония открытия состоится 2 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО."Благодаря инсталляции "Отдых по-камчатски" посетители смогут познакомиться с видами активного отдыха, которыми знаменит край. В тумбы вмонтируют глазки, через которые можно будет посмотреть видеоролики, снятые от первого лица. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом", - сообщает пресс-служба.Кроме того, как говорится в сообщении, необычным способом гостей познакомят с инвестиционными возможностями региона.Отмечается, что участники ВЭФ смогут посмотреть ролики о развитии авиасообщения на экранах в форме вертолета Ми 8 МТ, размещенных в павильоне.

https://ria.ru/20210729/tekhnologii-1743404900.html

https://ria.ru/20210728/forum-1743238112.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, дальний восток, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021