В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"
Гости павильона Камчатки на ВЭФ смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек и серферами
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гости павильона Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), смогут ощутить себя гонщиками собачьих упряжек, серферами, сноубордистами или альпинистами, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
В рамках VI Восточного экономического форума 2-7 сентября на набережной бухты Аякс во Владивостоке будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием всех 11 дальневосточных регионов и федеральных органов исполнительной власти. Торжественная церемония открытия состоится 2 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО.
"Благодаря инсталляции "Отдых по-камчатски" посетители смогут познакомиться с видами активного отдыха, которыми знаменит край. В тумбы вмонтируют глазки, через которые можно будет посмотреть видеоролики, снятые от первого лица. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, как говорится в сообщении, необычным способом гостей познакомят с инвестиционными возможностями региона.
"Инсталляция будет стилизована под капитанский мостик современного судна. С помощью рычагов управления можно будет запустить один из интересующих сценариев: Северный морской путь или морские круизы на Камчатке. Также можно будет подробно ознакомиться с инвестиционным климатом Камчатки: рыбодобычей, горнорудной промышленностью, логистикой и туризмом", - уточняет пресс-служба.
Отмечается, что участники ВЭФ смогут посмотреть ролики о развитии авиасообщения на экранах в форме вертолета Ми 8 МТ, размещенных в павильоне.