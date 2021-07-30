Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html
"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек
"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек - РИА Новости, 30.07.2021
"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек
Арбитражный суд Москвы по иску концерна "Калашников" взыскал со столичного ООО "КИТ", выпускающего эксклюзивные письменные принадлежности из драгметаллов, более РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:50
2021-07-30T17:50
общество
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ак-47
калашников (концерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/38/1560823858_0:11:3601:2037_1920x0_80_0_0_f65cb1cf83c5466ede8910a06703e3aa.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску концерна "Калашников" взыскал со столичного ООО "КИТ", выпускающего эксклюзивные письменные принадлежности из драгметаллов, более 17 миллионов рублей за незаконное использование объемного товарного знака истца в виде автомата АК-47, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.Суд также запретил компании "КИТ" и ее соответчикам – ООО "Время галактики" и двум индивидуальным предпринимательницам Елене Филипповой и Елене Подкопаевой – использовать принадлежащий истцу бренд путем предложения к продаже, продажи и в рекламе контрафактных товаров на интернет сайтах kit-pen.ru и nikawatches.ru.Кроме того, с Филипповой взыскано 740 тысяч рублей компенсации, а с ООО "Время галактики" и Подкопаевой, которая также является владелицей и гендиректором ООО "КИТ" – по 500 тысяч рублей.По данным Роспатента, объемный товарный знак в виде трехмерной модели автомата АК-47 концерн "Калашников" зарегистрировал на свое имя в 2017 году с приоритетом от 2014 года. Его действие распространяется на три класса товаров, включающих, например, различные ювелирные изделия, украшения, подарочные коробки (в том числе коробки для ручек и карандашей), другую упаковку, безделушки, игрушки и тому подобное.На сайте компании "КИТ", которая называет себя "первым российским производственным предприятием, основной линейкой продукции которой являются статусные письменные аксессуары с применением драгоценных металлов и камней", представлены шариковые и перьевые ручки, в оформлении которых использовано объемное изображение АК-47.
https://ria.ru/20201110/poekhali-1583906686.html
https://ria.ru/20210727/kalashnikov-1743058879.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/38/1560823858_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_a8058ddc7c0480db346f6dde12e66916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ак-47, калашников (концерн)
17:50 30.07.2021
 
"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек

"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек за использование модели автомата

© Калашников МедиаАвтомат Калашникова АК-47
Автомат Калашникова АК-47
© Калашников Медиа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску концерна "Калашников" взыскал со столичного ООО "КИТ", выпускающего эксклюзивные письменные принадлежности из драгметаллов, более 17 миллионов рублей за незаконное использование объемного товарного знака истца в виде автомата АК-47, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд также запретил компании "КИТ" и ее соответчикам – ООО "Время галактики" и двум индивидуальным предпринимательницам Елене Филипповой и Елене Подкопаевой – использовать принадлежащий истцу бренд путем предложения к продаже, продажи и в рекламе контрафактных товаров на интернет сайтах kit-pen.ru и nikawatches.ru.
Поезд московского метрополитена, оформленный ко Дню космонавтики и посвященный 55-летию первого полета человека в космос - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 12:46Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком
Кроме того, с Филипповой взыскано 740 тысяч рублей компенсации, а с ООО "Время галактики" и Подкопаевой, которая также является владелицей и гендиректором ООО "КИТ" – по 500 тысяч рублей.
По данным Роспатента, объемный товарный знак в виде трехмерной модели автомата АК-47 концерн "Калашников" зарегистрировал на свое имя в 2017 году с приоритетом от 2014 года. Его действие распространяется на три класса товаров, включающих, например, различные ювелирные изделия, украшения, подарочные коробки (в том числе коробки для ручек и карандашей), другую упаковку, безделушки, игрушки и тому подобное.
На сайте компании "КИТ", которая называет себя "первым российским производственным предприятием, основной линейкой продукции которой являются статусные письменные аксессуары с применением драгоценных металлов и камней", представлены шариковые и перьевые ручки, в оформлении которых использовано объемное изображение АК-47.
Концерн Калашников открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:48
"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)АК-47Калашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния