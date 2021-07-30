https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html

"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек

"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек - РИА Новости, 30.07.2021

"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек

Арбитражный суд Москвы по иску концерна "Калашников" взыскал со столичного ООО "КИТ", выпускающего эксклюзивные письменные принадлежности из драгметаллов, более РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:50

2021-07-30T17:50

2021-07-30T17:50

общество

москва

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

ак-47

калашников (концерн)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску концерна "Калашников" взыскал со столичного ООО "КИТ", выпускающего эксклюзивные письменные принадлежности из драгметаллов, более 17 миллионов рублей за незаконное использование объемного товарного знака истца в виде автомата АК-47, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.Суд также запретил компании "КИТ" и ее соответчикам – ООО "Время галактики" и двум индивидуальным предпринимательницам Елене Филипповой и Елене Подкопаевой – использовать принадлежащий истцу бренд путем предложения к продаже, продажи и в рекламе контрафактных товаров на интернет сайтах kit-pen.ru и nikawatches.ru.Кроме того, с Филипповой взыскано 740 тысяч рублей компенсации, а с ООО "Время галактики" и Подкопаевой, которая также является владелицей и гендиректором ООО "КИТ" – по 500 тысяч рублей.По данным Роспатента, объемный товарный знак в виде трехмерной модели автомата АК-47 концерн "Калашников" зарегистрировал на свое имя в 2017 году с приоритетом от 2014 года. Его действие распространяется на три класса товаров, включающих, например, различные ювелирные изделия, украшения, подарочные коробки (в том числе коробки для ручек и карандашей), другую упаковку, безделушки, игрушки и тому подобное.На сайте компании "КИТ", которая называет себя "первым российским производственным предприятием, основной линейкой продукции которой являются статусные письменные аксессуары с применением драгоценных металлов и камней", представлены шариковые и перьевые ручки, в оформлении которых использовано объемное изображение АК-47.

https://ria.ru/20201110/poekhali-1583906686.html

https://ria.ru/20210727/kalashnikov-1743058879.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ак-47, калашников (концерн)