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Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида

Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида - РИА Новости, 30.07.2021

Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида

Прокурорские работники проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:56

2021-07-30T08:56

2021-07-30T08:56

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

октябрьский район

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УФА, 30 июл - РИА Новости. Прокурорские работники проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии."Прокуратура Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организовала проведение проверки доводов поступившей жалобы, а также сообщений в социальных сетях об отказе ребенку-инвалиду и ее матери в услугах предприятия общественного питания", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным прокурорской проверки, 23 июля девочке инвалиду-колясочнику и ее маме одно из кафе Ижевска отказало в посещении.Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия, проверено исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания."В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210720/zhile-1741876804.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

октябрьский район

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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), октябрьский район