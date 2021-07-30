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Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида
Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида - РИА Новости, 30.07.2021
Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида
Прокурорские работники проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:56
2021-07-30T08:56
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
октябрьский район
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УФА, 30 июл - РИА Новости. Прокурорские работники проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии."Прокуратура Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организовала проведение проверки доводов поступившей жалобы, а также сообщений в социальных сетях об отказе ребенку-инвалиду и ее матери в услугах предприятия общественного питания", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным прокурорской проверки, 23 июля девочке инвалиду-колясочнику и ее маме одно из кафе Ижевска отказало в посещении.Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия, проверено исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания."В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики", - сообщает ведомство.
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), октябрьский район
08:56 30.07.2021
 
Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида

Прокуратура в Ижевске проверит кафе, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 30 июл - РИА Новости. Прокурорские работники проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
"Прокуратура Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организовала проведение проверки доводов поступившей жалобы, а также сообщений в социальных сетях об отказе ребенку-инвалиду и ее матери в услугах предприятия общественного питания", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным прокурорской проверки, 23 июля девочке инвалиду-колясочнику и ее маме одно из кафе Ижевска отказало в посещении.
Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия, проверено исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания.
"В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики", - сообщает ведомство.
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