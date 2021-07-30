https://ria.ru/20210730/kabel-1743646371.html

В Мурманске запустили производство кабеля для "Полярного экспресса"

В Мурманске запустили производство кабеля для "Полярного экспресса" - РИА Новости, 30.07.2021

В Мурманске запустили производство кабеля для "Полярного экспресса"

Завод кабельной продукции АО "Управление перспективных технологий" по производству оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:58

2021-07-30T15:58

2021-07-30T15:58

мурманская область

экономика

мурманская область

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

андрей чибис

росморпорт

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МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Завод кабельной продукции АО "Управление перспективных технологий" по производству оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск - Владивосток запущен в Мурманске, сообщило министерство информационных технологий региона."Основная функция предприятия - производство оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск - Владивосток. Стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной - Владивосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что линия пройдет через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск."Полярный экспресс" - очень уникальный проект для Арктики, всего мира и нашей страны. И, конечно, здорово, что основное ключевое производство такого специального кабеля сегодня запущено у нас в Мурманске. Сам проект - это более 12,5 тысяч километров оптоволоконного кабеля, обеспечивающего связь между Мурманском и Владивостоком", - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, побывавший на открытии предприятия.Глава региона добавил, что в регионе создано 300 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест для жителей. По словам генерального директора АО "Управление перспективных технологий" Алексея Стрельченко, проект под названием "Полярный экспресс" предполагает прокладку 12 650 километров кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с."В настоящий момент мы планируем установить первую очередь кабеля - это порядка 150 километров в месяц. Соответственно, в год около двух тысяч километров. Далее мы хотим дойти до трех тысяч километров кабеля в год", - сказал Стрельченко.Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. "Полярный экспресс" призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП "Морсвязьспутник".Для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта "Полярный экспресс" - 2026 год.

https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html

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экономика, мурманская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), андрей чибис, росморпорт, россия