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В детском лагере под Омском изолировали детей из-за COVID-19 у воспитателя

В детском лагере под Омском изолировали детей из-за COVID-19 у воспитателя - РИА Новости, 30.07.2021

В детском лагере под Омском изолировали детей из-за COVID-19 у воспитателя

В детском оздоровительном лагере "Лесная поляна" в 40 километрах от Омска из-за заражения воспитателя коронавирусом вывезли домой и изолировали 25 детей,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:05

2021-07-30T13:05

2021-07-30T13:05

распространение коронавируса

происшествия

таврический район

омская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. В детском оздоровительном лагере "Лесная поляна" в 40 километрах от Омска из-за заражения воспитателя коронавирусом вывезли домой и изолировали 25 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления регионального Роспотребнадзора."В ДОЛ "Лесная поляна" зарегистрирован один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевший воспитатель изолирован и находится под медицинским наблюдением… установлен круг лиц из числа персонала и детей, контактировавших с больной. Все контактные разобщены и находятся в домашней изоляции под наблюдением медиков. Всего (изолировано) 25 детей и двое взрослых", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.Как пояснили в управлении, на территории лагеря провели дезинфекцию.Детский оздоровительный лагерь "Лесная поляна" расположен в Таврическом районе Омской области, в 40 километрах от Омска. С 2007 года детский лагерь находится в ведении администрации города Омска.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739104449.html

таврический район

омская область

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происшествия, таврический район, омская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии