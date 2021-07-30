https://ria.ru/20210730/iphone-1743574785.html

Смартфон iPhone 13 станет дефицитом

Смартфон iPhone 13 станет дефицитом - РИА Новости, 30.07.2021

Смартфон iPhone 13 станет дефицитом

Полупроводниковый кризис и нехватка чипов могут привести к дефициту новых iPhone. Об этом со ссылкой на Apple сообщает Reuters. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:50

2021-07-30T10:50

2021-07-30T10:50

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полупроводниковый кризис и нехватка чипов могут привести к дефициту новых iPhone. Об этом со ссылкой на Apple сообщает Reuters.Прогноз прозвучал во время обсуждения финансовых результатов технологического гиганта из Купертино. В Apple признались, что в четвертом квартале 2021 года вряд ли удастся повторить 36-процентный рост выручки в третьем.В компании заявили, что причиной этого стала нехватка чипов. Проблема не касается однокристальных систем, но дефицитные комплектующие крайне важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone текущего и следующего поколений.Ожидается, что iPhone 13 будет представлен в сентябре и поступит в продажу осенью. Смартфону приписывают уменьшенный экранный вырез, мощный процессор, улучшенные камеры и прочие нововведения.

https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone