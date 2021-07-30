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Смартфон iPhone 13 станет дефицитом
Смартфон iPhone 13 станет дефицитом - РИА Новости, 30.07.2021
Смартфон iPhone 13 станет дефицитом
Полупроводниковый кризис и нехватка чипов могут привести к дефициту новых iPhone. Об этом со ссылкой на Apple сообщает Reuters. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:50
2021-07-30T10:50
2021-07-30T10:50
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технологии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полупроводниковый кризис и нехватка чипов могут привести к дефициту новых iPhone. Об этом со ссылкой на Apple сообщает Reuters.Прогноз прозвучал во время обсуждения финансовых результатов технологического гиганта из Купертино. В Apple признались, что в четвертом квартале 2021 года вряд ли удастся повторить 36-процентный рост выручки в третьем.В компании заявили, что причиной этого стала нехватка чипов. Проблема не касается однокристальных систем, но дефицитные комплектующие крайне важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone текущего и следующего поколений.Ожидается, что iPhone 13 будет представлен в сентябре и поступит в продажу осенью. Смартфону приписывают уменьшенный экранный вырез, мощный процессор, улучшенные камеры и прочие нововведения.
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технологии, apple, apple iphone
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Полупроводниковый кризис и нехватка чипов могут привести к дефициту новых iPhone
. Об этом со ссылкой на Apple сообщает
Reuters.
Прогноз прозвучал во время обсуждения финансовых результатов технологического гиганта из Купертино. В Apple признались, что в четвертом квартале 2021 года вряд ли удастся повторить 36-процентный рост выручки в третьем.
В компании заявили, что причиной этого стала нехватка чипов. Проблема не касается однокристальных систем, но дефицитные комплектующие крайне важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone текущего и следующего поколений.
Ожидается, что iPhone 13 будет представлен в сентябре и поступит в продажу осенью. Смартфону приписывают уменьшенный экранный вырез, мощный процессор, улучшенные камеры и прочие нововведения.