https://ria.ru/20210730/houseofgucci-1743576490.html

Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой

Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой - РИА Новости, 30.07.2021

Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой

На YouTube-канале кинокомпании MGM разместили первый трейлер биографической драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", посвященной создателю известного бренда и его семье. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:20

2021-07-30T13:20

2021-07-30T13:20

культура

lady gaga (стефани джерманотта)

ридли скотт

новости культуры

кино и сериалы

лучшие фильмы

что посмотреть

джаред лето

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743577683_180:0:2029:1040_1920x0_80_0_0_5befef834521e4980f6076a937ee289b.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM разместили первый трейлер биографической драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", посвященной создателю известного бренда и его семье. Ожидается, что в ленте расскажут о жизни бывшего главы модного дома Мауирицио Гуччи (Адам Драйвер), его отношениях с супругой Патрицией Реджани (Леди Гага) и родными, а также убийстве знаменитого модельера, которое произошло в 1995 году. Вместе с Драйвером и Гагой в драме снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие. Сценарий фильма создали Бекки Джонстон ("Семь лет в Тибете") и Роберто Бентивенья, взяв за основу книгу Сары Гей Форден о доме Гуччи.Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года.

https://ria.ru/20210416/kino-1728628542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lady gaga (стефани джерманотта), ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, лучшие фильмы, что посмотреть , джаред лето, джереми айронс, аль пачино, сальма хайек