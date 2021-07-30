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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой
Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой - РИА Новости, 30.07.2021
Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой
На YouTube-канале кинокомпании MGM разместили первый трейлер биографической драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", посвященной создателю известного бренда и его семье. РИА Новости, 30.07.2021
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM разместили первый трейлер биографической драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", посвященной создателю известного бренда и его семье. Ожидается, что в ленте расскажут о жизни бывшего главы модного дома Мауирицио Гуччи (Адам Драйвер), его отношениях с супругой Патрицией Реджани (Леди Гага) и родными, а также убийстве знаменитого модельера, которое произошло в 1995 году. Вместе с Драйвером и Гагой в драме снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие. Сценарий фильма создали Бекки Джонстон ("Семь лет в Тибете") и Роберто Бентивенья, взяв за основу книгу Сары Гей Форден о доме Гуччи.Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года.
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lady gaga (стефани джерманотта), ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, лучшие фильмы, что посмотреть , джаред лето, джереми айронс, аль пачино, сальма хайек
13:20 30.07.2021
 

Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM разместили первый трейлер биографической драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", посвященной создателю известного бренда и его семье.
Ожидается, что в ленте расскажут о жизни бывшего главы модного дома Мауирицио Гуччи (Адам Драйвер), его отношениях с супругой Патрицией Реджани (Леди Гага) и родными, а также убийстве знаменитого модельера, которое произошло в 1995 году.
Вместе с Драйвером и Гагой в драме снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.
Сценарий фильма создали Бекки Джонстон ("Семь лет в Тибете") и Роберто Бентивенья, взяв за основу книгу Сары Гей Форден о доме Гуччи.
Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года.
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КультураLady Gaga (Стефани Джерманотта)Ридли СкоттНовости культурыКино и сериалылучшие фильмычто посмотретьДжаред ЛетоДжереми АйронсАль ПачиноСальма Хайек
 
 
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