https://ria.ru/20210730/gerat-1743712949.html

Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате

Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате - РИА Новости, 30.07.2021

Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:59

2021-07-30T22:59

2021-07-30T22:59

в мире

сша

оон

талибан

герат (провинция)

фархан хак

антониу гутерреш

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155088/49/1550884991_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_2b4d7e08382b8e0fbeb3c497479f86f8.jpg

ООН, 30 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.Ранее на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один сотрудник полиции погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии был обстрелян из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков."Генеральный секретарь осуждает сегодняшнее нападение на комплекс ООН в Герате, в результате которого был убит сотрудник сил безопасности Афганистана и были ранены другие офицеры", - заявил Хак.По его словам, генсек напоминает, что нападения на персонал и сооружения ООН запрещены международным правом и могут являться военными преступлениями.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/afganistan-1743673972.html

сша

герат (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, герат (провинция), фархан хак, антониу гутерреш, россия