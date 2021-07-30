Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате
Генсек Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкВертолет "Ми-24" направляется на боевое задание в районе дороги Кабул - Герат, Афганистан
ООН, 30 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.
Ранее на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один сотрудник полиции погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии был обстрелян из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков.
"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнее нападение на комплекс ООН в Герате, в результате которого был убит сотрудник сил безопасности Афганистана и были ранены другие офицеры", - заявил Хак.
По его словам, генсек напоминает, что нападения на персонал и сооружения ООН запрещены международным правом и могут являться военными преступлениями.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России