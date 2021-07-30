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Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате
Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате - РИА Новости, 30.07.2021
Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:59
2021-07-30T22:59
в мире
сша
оон
талибан
герат (провинция)
фархан хак
антониу гутерреш
россия
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.Ранее на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один сотрудник полиции погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии был обстрелян из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков."Генеральный секретарь осуждает сегодняшнее нападение на комплекс ООН в Герате, в результате которого был убит сотрудник сил безопасности Афганистана и были ранены другие офицеры", - заявил Хак.По его словам, генсек напоминает, что нападения на персонал и сооружения ООН запрещены международным правом и могут являться военными преступлениями.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, оон, талибан, герат (провинция), фархан хак, антониу гутерреш, россия
22:59 30.07.2021
 
Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате

Генсек Гутерреш осудил нападение на комплекс ООН в афганском Герате

© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкВертолет "Ми-24" направляется на боевое задание в районе дороги Кабул - Герат, Афганистан
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул - Герат, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на комплекс Миссии ООН в афганском Герате, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.
Ранее на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один сотрудник полиции погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии был обстрелян из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков.
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Вчера, 17:43В мире
Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане
"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнее нападение на комплекс ООН в Герате, в результате которого был убит сотрудник сил безопасности Афганистана и были ранены другие офицеры", - заявил Хак.
По его словам, генсек напоминает, что нападения на персонал и сооружения ООН запрещены международным правом и могут являться военными преступлениями.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАООНТалибанГерат (провинция)Фархан ХакАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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