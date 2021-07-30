https://ria.ru/20210730/flot-1743581723.html
Морские пехотинцы провели учения в Крыму
Морские пехотинцы провели учения в Крыму - РИА Новости, 30.07.2021
Морские пехотинцы провели учения в Крыму
Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:23
2021-07-30T11:23
2021-07-30T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского флота."На полигонах боевой подготовки, расположенных на территории Крымского полуострова, подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности", - говорится в сообщении.Учения, по данным пресс-службы, проходят в соответствии с утвержденным командованием флота планом боевой подготовки. В них задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.В полевых условиях морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот отработают боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов, а также навыки вождения и применения боевой техники на местности. Наводчики бронетранспортеров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности."В ходе совершения маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html
https://ria.ru/20210727/flot-1743037691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, армия, республика крым, черноморский флот вмф россии, россия
Морские пехотинцы провели учения в Крыму
Подразделения морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
"На полигонах боевой подготовки, расположенных на территории Крымского полуострова, подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности", - говорится в сообщении.
Учения, по данным пресс-службы, проходят в соответствии с утвержденным командованием флота планом боевой подготовки. В них задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.
В полевых условиях морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот отработают боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов, а также навыки вождения и применения боевой техники на местности. Наводчики бронетранспортеров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.
"В ходе совершения маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.