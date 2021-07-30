https://ria.ru/20210730/finiko-1743638717.html
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 30.07.2021
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:20
2021-07-30T15:20
2021-07-30T15:23
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
ирина волк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет."Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей."Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), ирина волк, россия
15:20 30.07.2021 (обновлено: 15:23 30.07.2021)
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
МВД: в Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани
одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет.
"Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан
по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.
По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей.
"Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.
Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.
В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.