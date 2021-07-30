https://ria.ru/20210730/finiko-1743638717.html

В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 30.07.2021

В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:20

2021-07-30T15:20

2021-07-30T15:23

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет."Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей."Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), ирина волк, россия