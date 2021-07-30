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В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 30.07.2021
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:20
2021-07-30T15:23
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
ирина волк
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет."Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей."Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), ирина волк, россия
15:20 30.07.2021 (обновлено: 15:23 30.07.2021)
 
В Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

МВД: в Татарстане задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет.
"Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.
По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей.
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"Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.
Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.
В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.
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