В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе

АНКАРА, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости глава Российского общества культуры и сотрудничества Мармариса Ольга Сезгин в пятницу.Она добавила, что в районе пожаров организованы пункты помощи для спасателей, куда волонтеры привозят им воду и еду."Мы несколько раз ездили, привозили. Я дала свой номер телефона в соцсетях, мы стараемся помочь всем, кто звонил из соотечественников, была на связи с туроператорами", - сказала Сезгин.По ее словам, пожар возник между посёлком Ичмелер и Мармарисом."Там всё выгорело, единственная дорога была перекрыта, и людей из отелей в том районе вывозили по морю. Был сильный ветер, который мгновенно разносил огонь. В его тушении участвовал российский самолет-амфибия Бе-200", - сказала собеседница агентства.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
АНКАРА, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости глава Российского общества культуры и сотрудничества Мармариса Ольга Сезгин в пятницу.
"Сегодня в пять утра улицы объезжала полиция, в громкоговорители объявляли всем, чтобы люди собирали необходимые вещи и на всякий случай готовились к эвакуации. Все вышли, ждали на улице. Затем прилетели вертолеты и начали тушение пожара – до восхода они не могут работать. Сейчас люди уже вернулись в свои дома. Мы видели группы людей, которые дежурят у домов и лесных массивов, чтобы не было поджогов", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в районе пожаров организованы пункты помощи для спасателей, куда волонтеры привозят им воду и еду.
"Мы несколько раз ездили, привозили. Я дала свой номер телефона в соцсетях, мы стараемся помочь всем, кто звонил из соотечественников, была на связи с туроператорами", - сказала Сезгин.
По ее словам, пожар возник между посёлком Ичмелер и Мармарисом.
"Там всё выгорело, единственная дорога была перекрыта, и людей из отелей в том районе вывозили по морю. Был сильный ветер, который мгновенно разносил огонь. В его тушении участвовал российский самолет-амфибия Бе-200", - сказала собеседница агентства.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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