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В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе
В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе - РИА Новости, 30.07.2021
В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе
Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:38
2021-07-30T14:38
в мире
турция
мармарис
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости глава Российского общества культуры и сотрудничества Мармариса Ольга Сезгин в пятницу.Она добавила, что в районе пожаров организованы пункты помощи для спасателей, куда волонтеры привозят им воду и еду."Мы несколько раз ездили, привозили. Я дала свой номер телефона в соцсетях, мы стараемся помочь всем, кто звонил из соотечественников, была на связи с туроператорами", - сказала Сезгин.По ее словам, пожар возник между посёлком Ичмелер и Мармарисом."Там всё выгорело, единственная дорога была перекрыта, и людей из отелей в том районе вывозили по морю. Был сильный ветер, который мгновенно разносил огонь. В его тушении участвовал российский самолет-амфибия Бе-200", - сказала собеседница агентства.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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в мире, турция, мармарис, лесные пожары в турции
14:38 30.07.2021
 
В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе

Глава общества культуры и сотрудничества Мармариса Сезгин: жители были готовы к эвакуации

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIKДым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости глава Российского общества культуры и сотрудничества Мармариса Ольга Сезгин в пятницу.
"Сегодня в пять утра улицы объезжала полиция, в громкоговорители объявляли всем, чтобы люди собирали необходимые вещи и на всякий случай готовились к эвакуации. Все вышли, ждали на улице. Затем прилетели вертолеты и начали тушение пожара – до восхода они не могут работать. Сейчас люди уже вернулись в свои дома. Мы видели группы людей, которые дежурят у домов и лесных массивов, чтобы не было поджогов", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в районе пожаров организованы пункты помощи для спасателей, куда волонтеры привозят им воду и еду.
"Мы несколько раз ездили, привозили. Я дала свой номер телефона в соцсетях, мы стараемся помочь всем, кто звонил из соотечественников, была на связи с туроператорами", - сказала Сезгин.
Дым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 13:22В мире
Стало известно о ситуации с пожарами в курортных зонах Турции
По ее словам, пожар возник между посёлком Ичмелер и Мармарисом.
"Там всё выгорело, единственная дорога была перекрыта, и людей из отелей в том районе вывозили по морю. Был сильный ветер, который мгновенно разносил огонь. В его тушении участвовал российский самолет-амфибия Бе-200", - сказала собеседница агентства.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Лесные пожары в Турции
29 июля, 20:29Инфографика
Лесные пожары в Турции
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В миреТурцияМармарисЛесные пожары в Турции
 
 
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