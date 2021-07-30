https://ria.ru/20210730/evakuatsiya-1743629637.html

В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе

В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе - РИА Новости, 30.07.2021

В Турции рассказали о подготовке к эвакуации в Мармарисе

Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:38

2021-07-30T14:38

2021-07-30T14:38

в мире

турция

мармарис

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Жители районов турецкого Мармариса, к которым в ночь на пятницу приблизился лесной пожар, покинули свои дома и были готовы к эвакуации, заявила РИА Новости глава Российского общества культуры и сотрудничества Мармариса Ольга Сезгин в пятницу.Она добавила, что в районе пожаров организованы пункты помощи для спасателей, куда волонтеры привозят им воду и еду."Мы несколько раз ездили, привозили. Я дала свой номер телефона в соцсетях, мы стараемся помочь всем, кто звонил из соотечественников, была на связи с туроператорами", - сказала Сезгин.По ее словам, пожар возник между посёлком Ичмелер и Мармарисом."Там всё выгорело, единственная дорога была перекрыта, и людей из отелей в том районе вывозили по морю. Был сильный ветер, который мгновенно разносил огонь. В его тушении участвовал российский самолет-амфибия Бе-200", - сказала собеседница агентства.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/turtsiya-1743612826.html

турция

мармарис

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в мире, турция, мармарис, лесные пожары в турции