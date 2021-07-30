https://ria.ru/20210730/enot-1743559528.html

В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции

В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции - РИА Новости, 30.07.2021

В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции

В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:38

2021-07-30T09:38

2021-07-30T11:17

происшествия

краснодар

хорошие новости

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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация.Там рассказали, что владелец торговой точки обратился в экстренные службы. После этого животное поймали и вывезли в коробке на волю.Мэрия также опубликовала в своем телеграм-канале кадры с хищником. На них показано, как "нарушителя" нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасенный сбежал безо всяких проявлений благодарности.

https://ria.ru/20210723/enot-1742536032.html

краснодар

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2021

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Кадры дикого енота, обнаруженного в магазине Краснодара Дикий енот заскочил на огонёк в магазин с алкоголем в Краснодаре. Пушистый рецидивист начал беспределить — украл вафли и спрятался в коробке. На него вызвали наряд муниципальных спасателей. Они вывезли дебошира в лес и отпустили с миром. 2021-07-30T09:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар