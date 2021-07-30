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Хорошие новости
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В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции
В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции - РИА Новости, 30.07.2021
В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции
В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:38
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происшествия
краснодар
хорошие новости
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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация.Там рассказали, что владелец торговой точки обратился в экстренные службы. После этого животное поймали и вывезли в коробке на волю.Мэрия также опубликовала в своем телеграм-канале кадры с хищником. На них показано, как "нарушителя" нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасенный сбежал безо всяких проявлений благодарности.
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Кадры дикого енота, обнаруженного в магазине Краснодара
Дикий енот заскочил на огонёк в магазин с алкоголем в Краснодаре. Пушистый рецидивист начал беспределить — украл вафли и спрятался в коробке. На него вызвали наряд муниципальных спасателей. Они вывезли дебошира в лес и отпустили с миром.
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происшествия, краснодар
09:38 30.07.2021 (обновлено: 11:17 30.07.2021)
 
В Краснодаре енот пробрался в магазин алкогольной продукции

В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, сообщила городская администрация.
Там рассказали, что владелец торговой точки обратился в экстренные службы. После этого животное поймали и вывезли в коробке на волю.
Мэрия также опубликовала в своем телеграм-канале кадры с хищником. На них показано, как "нарушителя" нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.
После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасенный сбежал безо всяких проявлений благодарности.
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