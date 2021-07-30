https://ria.ru/20210730/energetika-1743652706.html
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике - РИА Новости, 30.07.2021
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
Россия и ОАЭ договорились создать совместную рабочую группу по водородной энергетике, говорится в сообщении Минэнерго РФ. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:20
2021-07-30T16:20
2021-07-30T16:20
экономика
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия и ОАЭ договорились создать совместную рабочую группу по водородной энергетике, говорится в сообщении Минэнерго РФ."Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода", - говорится в сообщении.Первые российско-эмиратские консультации по сотрудничеству в области водородной энергетики провели замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама при участии замглавы Минпромторга РФ Михаила Иванова. В них также приняли участие представители бизнес-сообщества обеих стран.Как сообщает Минэнерго, в ходе мероприятия Сорокин отметил, что Россия и ОАЭ имеют все возможности стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка. Водород будет играть решающую роль в обеспечении эффективного энергетического перехода."В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики - для этого у обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура", - отмечает Минэнерго.
https://ria.ru/20210724/vertolety-1742692544.html
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экономика, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, россия
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
Россия и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в области водородной энергетики