https://ria.ru/20210730/ekstraditsiya-1743533276.html

Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле

Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2021

Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле

Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:30

2021-07-30T01:30

2021-07-30T01:30

герман аврушкин

россия

мехико

кордова

богота

колумбия

в мире

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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс может занимать до 60 дней, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Колумбии Герман Аврушкин.Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки крупной партии гашиша из Испании в Россию, был задержан накануне в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от колумбийского города Медельин."За правовой поддержкой В. Полянский в посольство РФ в Боготе на данный момент не обращался. По заверениям представителей местных компетентных органов, гражданин России чувствует себя нормально. Ситуацию вокруг В. Полянского российское загранучреждение в Колумбии держит на контроле", - добавил Аврушкин.

https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html

россия

мехико

кордова

богота

колумбия

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герман аврушкин, россия, мехико, кордова, богота, колумбия, в мире