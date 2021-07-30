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Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2021
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле
Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:30
2021-07-30T01:30
герман аврушкин
россия
мехико
кордова
богота
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс может занимать до 60 дней, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Колумбии Герман Аврушкин.Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки крупной партии гашиша из Испании в Россию, был задержан накануне в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от колумбийского города Медельин."За правовой поддержкой В. Полянский в посольство РФ в Боготе на данный момент не обращался. По заверениям представителей местных компетентных органов, гражданин России чувствует себя нормально. Ситуацию вокруг В. Полянского российское загранучреждение в Колумбии держит на контроле", - добавил Аврушкин.
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герман аврушкин, россия, мехико, кордова, богота, колумбия, в мире
01:30 30.07.2021
 
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле

Дипломат консульства в Колумбии Герман Аврушкин рассказал о готовящейся экстрадиции россиянина

© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Flickr / Tijs Zwinkels
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс может занимать до 60 дней, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Колумбии Герман Аврушкин.
"Факт задержания россиянина на территории Колумбии по запросу Интерпола подтверждаем. В настоящее время через посольство России в Боготе местные правоохранительные органы во взаимодействии с компетентными органами России ведут подготовку к экстрадиции упомянутого лица на территорию Российской Федерации. Решение об экстрадиции в страну-инициатора запроса занимает до 60 суток после ареста", - сообщил консул.
Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки крупной партии гашиша из Испании в Россию, был задержан накануне в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от колумбийского города Медельин.
"За правовой поддержкой В. Полянский в посольство РФ в Боготе на данный момент не обращался. По заверениям представителей местных компетентных органов, гражданин России чувствует себя нормально. Ситуацию вокруг В. Полянского российское загранучреждение в Колумбии держит на контроле", - добавил Аврушкин.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Герман АврушкинРоссияМехикоКордоваБоготаКолумбияВ мире
 
 
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