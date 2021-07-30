https://ria.ru/20210730/ekstraditsiya-1743533276.html
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2021
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле
Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:30
2021-07-30T01:30
2021-07-30T01:30
герман аврушкин
россия
мехико
кордова
богота
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_9e1ad0c82994a3fe71ed2d8fa1bc9743.jpg
МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Колумбии готовятся экстрадировать россиянина, задержанного накануне на северо-западе страны по обвинению в наркоторговле, процесс может занимать до 60 дней, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Колумбии Герман Аврушкин.Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки крупной партии гашиша из Испании в Россию, был задержан накануне в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от колумбийского города Медельин."За правовой поддержкой В. Полянский в посольство РФ в Боготе на данный момент не обращался. По заверениям представителей местных компетентных органов, гражданин России чувствует себя нормально. Ситуацию вокруг В. Полянского российское загранучреждение в Колумбии держит на контроле", - добавил Аврушкин.
https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html
россия
мехико
кордова
богота
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_65c2df15463f34f5a20fc297100a827c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман аврушкин, россия, мехико, кордова, богота, колумбия, в мире
Колумбия готовит экстрадицию россиянина, обвиняемого в наркоторговле
Дипломат консульства в Колумбии Герман Аврушкин рассказал о готовящейся экстрадиции россиянина