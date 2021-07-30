https://ria.ru/20210730/eksport-1743694898.html

В правительстве заявили, что не отказываются от запрета на экспорт бензина

В правительстве заявили, что не отказываются от запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.07.2021

В правительстве заявили, что не отказываются от запрета на экспорт бензина

Правительство все еще рассматривает вариант запрета экспорта бензина, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:34

2021-07-30T19:34

2021-07-30T20:01

экономика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

спбмтсб

николай шульгинов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство все еще рассматривает вариант запрета экспорта бензина, сообщил вице-премьер Александр Новак.По его словам, Минэнерго должно в ближайшее время внести соответствующее предложение.Такой шаг Новак объяснил ростом спроса из-за рекордных биржевых цен и необходимостью обеспечить внутренний рынок.Вопрос о возможном запрете экспорта бензина поднял 22 июля глава Минэнерго Николай Шульгинов. Предполагается, что решение примут после завершения торгов на бирже 30 июля. Сам запрет может продлиться минимум три месяца.После этих заявлений стоимость бензина на торгах начала снижаться. Однако, если четверг на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением АИ-92), то в пятницу топливо вновь подорожало.Россия, по данным исследования экспертов РИА Рейтинг, заняла второе место по дешевизне Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения находится на 16-м месте.

https://ria.ru/20210730/benzin-1743569728.html

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

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2021

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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, николай шульгинов, цены на нефть, россия