https://ria.ru/20210730/eksperimenty-1743694208.html

"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС

"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС - РИА Новости, 30.07.2021

"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС

Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с 10 до полутора-двух лет, рассказал глава Роскосмоса... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:30

2021-07-30T19:30

2021-07-30T20:24

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с 10 до полутора-двух лет, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка. Когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность", - сказал Рогозин в эфире радио "КП".Он отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрен."Во главе теперь этой комиссии, которая утверждает эксперименты, стоит молодой наш специалист Александр Блошенко, который является исполнительным директором "Роскосмоса" по науке и перспективным технологиям. Теперь у нас уходит полтора - максимум два года на постановку эксперимента", - заявил глава Роскосмоса.

https://ria.ru/20210730/rogozin-1743696760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)