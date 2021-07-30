https://ria.ru/20210730/eksperimenty-1743694208.html
"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС - РИА Новости, 30.07.2021
"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с 10 до полутора-двух лет, рассказал глава Роскосмоса... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:30
2021-07-30T19:30
2021-07-30T20:24
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с 10 до полутора-двух лет, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка. Когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность", - сказал Рогозин в эфире радио "КП".Он отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрен."Во главе теперь этой комиссии, которая утверждает эксперименты, стоит молодой наш специалист Александр Блошенко, который является исполнительным директором "Роскосмоса" по науке и перспективным технологиям. Теперь у нас уходит полтора - максимум два года на постановку эксперимента", - заявил глава Роскосмоса.
https://ria.ru/20210730/rogozin-1743696760.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
19:30 30.07.2021 (обновлено: 20:24 30.07.2021)
"Роскосмос" сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин: сроки подготовки к экспериментам на МКС сократили с 10 до полутора лет