https://ria.ru/20210730/ekaterinburg-1743596172.html

В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале

В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале - РИА Новости, 30.07.2021

В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале

Полиция в Екатеринбурге ищет школьниц, станцевавших на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, для ролика в TikTok, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:16

2021-07-30T12:16

2021-07-30T12:16

происшествия

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

афганская война (1979—1989)

первая чеченская война (1994-1996)

вторая чеченская война (1999-2009)

tiktok

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет школьниц, станцевавших на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, для ролика в TikTok, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-группе городского УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что девочки, которым на вид около 10 лет, танцевали на мемориале "Черный тюльпан" в центре Екатеринбурга, чтобы снять видео для TikTok. Проходившие мимо молодые люди возмутились происходящим и решили снять школьниц на видео, и те разбежались."Сотрудники отдела полиции №1 проводят проверку по факту публикации в СМИ. Личности несовершеннолетних устанавливаются", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20210616/memorial-1737166506.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), афганская война (1979—1989), первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), tiktok