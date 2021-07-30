https://ria.ru/20210730/ekaterinburg-1743596172.html
В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале
В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале - РИА Новости, 30.07.2021
В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале
Полиция в Екатеринбурге ищет школьниц, станцевавших на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, для ролика в TikTok, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:16
2021-07-30T12:16
2021-07-30T12:16
происшествия
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
афганская война (1979—1989)
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
tiktok
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет школьниц, станцевавших на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, для ролика в TikTok, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-группе городского УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что девочки, которым на вид около 10 лет, танцевали на мемориале "Черный тюльпан" в центре Екатеринбурга, чтобы снять видео для TikTok. Проходившие мимо молодые люди возмутились происходящим и решили снять школьниц на видео, и те разбежались."Сотрудники отдела полиции №1 проводят проверку по факту публикации в СМИ. Личности несовершеннолетних устанавливаются", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20210616/memorial-1737166506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), афганская война (1979—1989), первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), tiktok
В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале
Полиция Екатеринбурга ищет школьниц, станцевавших на мемориале воинам, павшим в Афганистане и Чечне