https://ria.ru/20210730/dtp-1743665603.html
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 30.07.2021
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:12
2021-07-30T17:12
2021-07-30T17:26
происшествия
городищенский район
волгоградская область
гумвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743669049_51:0:3692:2048_1920x0_80_0_0_d60dbe55357444dbf7cca7722a21f09f.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу на трассе в Городищенском районе из-за поломки остановился "Камаз", ему на помощь прибыл другой грузовой автомобиль."Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel. Мужчины от полученных травм скончались", - сообщили в полиции.Отмечается, что водитель и пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, в ДТП пострадали семилетний ребенок, состояние котрого оценивается как средней степени тяжести, и 38-летний мужчина, он в тяжелом состоянии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743586380.html
городищенский район
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743669049_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_9b7d3e70380e6bb08bd0390ed06f80a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городищенский район, волгоградская область, гумвд
17:12 30.07.2021 (обновлено: 17:26 30.07.2021)
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека