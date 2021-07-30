https://ria.ru/20210730/dtp-1743665603.html

В ДТП под Волгоградом погибли три человека

В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 30.07.2021

В ДТП под Волгоградом погибли три человека

Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:12

2021-07-30T17:12

2021-07-30T17:26

происшествия

городищенский район

волгоградская область

гумвд

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу на трассе в Городищенском районе из-за поломки остановился "Камаз", ему на помощь прибыл другой грузовой автомобиль."Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel. Мужчины от полученных травм скончались", - сообщили в полиции.Отмечается, что водитель и пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, в ДТП пострадали семилетний ребенок, состояние котрого оценивается как средней степени тяжести, и 38-летний мужчина, он в тяжелом состоянии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743586380.html

городищенский район

волгоградская область

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2021

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происшествия, городищенский район, волгоградская область, гумвд