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В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 30.07.2021
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:12
2021-07-30T17:26
происшествия
городищенский район
волгоградская область
гумвд
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу на трассе в Городищенском районе из-за поломки остановился "Камаз", ему на помощь прибыл другой грузовой автомобиль."Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel. Мужчины от полученных травм скончались", - сообщили в полиции.Отмечается, что водитель и пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, в ДТП пострадали семилетний ребенок, состояние котрого оценивается как средней степени тяжести, и 38-летний мужчина, он в тяжелом состоянии.
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городищенский район
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происшествия, городищенский район, волгоградская область, гумвд
17:12 30.07.2021 (обновлено: 17:26 30.07.2021)
 
В ДТП под Волгоградом погибли три человека

В ДТП под Волгоградом погибли три человека

© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в Городищенском районе под Волгоградом
ДТП в Городищенском районе под Волгоградом
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в пятницу на трассе в Городищенском районе из-за поломки остановился "Камаз", ему на помощь прибыл другой грузовой автомобиль.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 11:41В России
В Москве произошло ДТП с участием двух автобусов
"Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel. Мужчины от полученных травм скончались", - сообщили в полиции.
Отмечается, что водитель и пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, в ДТП пострадали семилетний ребенок, состояние котрого оценивается как средней степени тяжести, и 38-летний мужчина, он в тяжелом состоянии.
 
ПроисшествияГородищенский районВолгоградская областьГУМВД
 
 
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