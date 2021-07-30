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На востоке Германии разбился автобус с туристами
На востоке Германии разбился автобус с туристами - РИА Новости, 30.07.2021
На востоке Германии разбился автобус с туристами
По меньшей мере 17 человек получили ранения в ДТП с туристическим автобусом на востоке ФРГ, девять в тяжелом состоянии, причины аварии пока неизвестны, сообщил... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:47
2021-07-30T12:47
2021-07-30T15:29
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек получили ранения в ДТП с туристическим автобусом на востоке ФРГ, девять в тяжелом состоянии, причины аварии пока неизвестны, сообщил в прямом эфире телеканала N24 представитель полиции города Котбус (земля Бранденбург)."По имеющейся информации, в автобусе находились 17 пассажиров и двое водителей. Мы исходим из того, что по меньшей мере 17 человек получили более или менее серьезные травмы. Согласно первоначальной информации, исходим из девяти тяжелораненых", - сказал представитель полиции, добавив, что причины ДТП пока неизвестны.Позднее полиция уточнила число пострадавших - 19 человек получили травмы, в том числе девять человек пострадали серьезно, сообщило агентство dpa cо ссылкой на правоохранительные органы."Во время ДТП с туристическим автобусом возле Шеневальда в Бранденбурге 19 человек пострадали, девять из них - тяжело. Ранее ситуация была неопределенной. По данным полиции, в автобусе, перевозившей частную туристическую группу, находились 17 пассажиров и двое водителей в возрасте 21 и 64 лет. Всего в автобусе 34 сидячих места", - сообщило агентство.Девять тяжело пострадавших размещены в больницах, остальным помощь была оказана на месте. Более точной информации о пострадавших не приводится. На автобусе размещен немецкий номер.Причина ДТП пока не установлена, заявили в полиции. Автобус направлялся в сторону Берлина, он упал на бок, по некоторым данным, перевернулся в падении. Движение по автобану А13, заблокированное на время спасательных работ, в настоящее время восстановлено.Ранее телеканал RBB сообщил о 18 пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на востоке ФРГ. Автобан А13, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях, на месте работают четыре спасательных вертолета, передает телеканал. По данным СМИ, автобус перевернулся, когда совершал маневр - пытался въехать с шоссе на стоянку.
https://ria.ru/20210728/dtp-1743203968.html
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в мире, германия, новости - туризм
12:47 30.07.2021 (обновлено: 15:29 30.07.2021)
На востоке Германии разбился автобус с туристами
В результате ДТП с туристическом автобусом в Германии пострадали 17 человек
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 17 человек получили ранения в ДТП с туристическим автобусом на востоке ФРГ
, девять в тяжелом состоянии, причины аварии пока неизвестны, сообщил в прямом эфире телеканала N24
представитель полиции города Котбус (земля Бранденбург
).
"По имеющейся информации, в автобусе находились 17 пассажиров и двое водителей. Мы исходим из того, что по меньшей мере 17 человек получили более или менее серьезные травмы. Согласно первоначальной информации, исходим из девяти тяжелораненых", - сказал представитель полиции, добавив, что причины ДТП пока неизвестны.
Позднее полиция уточнила число пострадавших - 19 человек получили травмы, в том числе девять человек пострадали серьезно, сообщило агентство dpa
cо ссылкой на правоохранительные органы.
"Во время ДТП с туристическим автобусом возле Шеневальда в Бранденбурге 19 человек пострадали, девять из них - тяжело. Ранее ситуация была неопределенной. По данным полиции, в автобусе, перевозившей частную туристическую группу, находились 17 пассажиров и двое водителей в возрасте 21 и 64 лет. Всего в автобусе 34 сидячих места", - сообщило агентство.
Девять тяжело пострадавших размещены в больницах, остальным помощь была оказана на месте. Более точной информации о пострадавших не приводится. На автобусе размещен немецкий номер.
Причина ДТП пока не установлена, заявили в полиции. Автобус направлялся в сторону Берлина, он упал на бок, по некоторым данным, перевернулся в падении. Движение по автобану А13, заблокированное на время спасательных работ, в настоящее время восстановлено.
Ранее телеканал RBB сообщил о 18 пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на востоке ФРГ. Автобан А13, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях, на месте работают четыре спасательных вертолета, передает телеканал. По данным СМИ, автобус перевернулся, когда совершал маневр - пытался въехать с шоссе на стоянку.