https://ria.ru/20210730/drozdenko-1743647009.html

Глава Ленобласти провел первую "прямую" линию с жителями региона

Глава Ленобласти провел первую "прямую" линию с жителями региона - РИА Новости, 30.07.2021

Глава Ленобласти провел первую "прямую" линию с жителями региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел первую телевизионную "прямую" линию с жителями региона; теперь помимо социальных сетей, центра... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:00

2021-07-30T16:00

2021-07-30T16:00

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел первую телевизионную "прямую" линию с жителями региона; теперь помимо социальных сетей, центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области и официальных каналов общения, каждый второй понедельник месяца ленинградцы могут задать Александру Дрозденко волнующие его вопросы и получить оперативный ответ.Вопросы о коронавирусеОдним из главных вопросов встречи стала пандемия коронавируса и вакцинация от этой инфекции. Жителей региона интересовало, зачем ленинградцам прививаться и что сам губернатор думает на этот счет. По словам Дрозденко, вакцинироваться или нет — такого вопроса перед ним не стояло, поскольку и он сам, и его семья лично столкнулись с коронавирусом. Кроме того он подчеркнул, что никого в регионе не принуждают вакцинироваться, но при этом напомнил, что только с начала пандемии от COVID-19 и его осложнений умерло более двух тысяч ленинградцев и закрывать на это глаза ни в коем случае нельзя.Глава региона также отметил, что те предприятия Ленобласти, которые ответственно подойдут к здоровью своего коллектива, смогут досрочно выйти из ограничений, но для этого необходимо привить определённый процент сотрудников."Как только мы снизим уровень заболеваемости, мы снимем ограничения со всех", — подытожил он.В настоящий момент, по словам губернатора, в областных медицинских пунктах есть несколько видов вакцины, и каждый житель сможет вместе со специалистом подобрать себе нужную. Например, сам глава региона в начале 2021 года не только вакцинировался спустя полгода после перенесенной болезни, но и на днях прошел ревакцинацию.Доступная медицинаПервыми дозвонившимися в телестудию стали жители поселка Большое Поле в Выборгском районе. Они пожаловались, что с 2015 года ждут, когда у них построят фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и уже теряют надежду, поскольку никакой чёткой информации получить не могут. Глава Ленобласти согласился, что проблема есть и пояснил, что в Большом Поле были проблемы с участком, где собирались строить ФАП, из-за чего пришлось улаживать вопросы с участием прокуратуры. Однако на данный момент все препятствия для его строительства устранены, и уже в 2022 году ФАП откроется для жителей.В течение трех лет в Ленинградской области будет решена проблема дифицита медицинских кадров. Этот вопрос удалось решить благодаря программам поддержки студентов-медиков и врачей."Мы поддерживаем и полностью финансируем программу "Сельский врач" — это единовременное пособие в одни миллион рублей. Кроме того, мы ввели свои доплаты для сельских врачей. И скоро подпишем соглашение о гарантиях в течение трех лет на предоставление жилья с последующей приватизацией через семь лет. Еще один шаг, который мы сделали, заключили договоры с крупнейшими медицинскими вузами страны. Для ординаторы мы ввели губернаторскую стипендию в десять тысяч рублей. Мы платим студенту ординатору при условии, что он подписывает соглашение и приезжает работать в Ленинградскую область, а мы ему предоставляем все положенные выплаты, а также жилье", — подчеркнул Дрозденко.По его словам, уже 700 студентов, которые начнут выпускаться со следующего года, подписались под этим предложением. Таким образом, как ожидает глава Ленобласти, вопрос медицинских кадров в области будет закрыт.Чистая водаПроблема чистой питьевой воде затрагивает многие районы Ленинградской области, но особо она актуальна для поселка Черенцово Тихвинского района, деревни Ям Ижора Тосненского района, поселков Запорожское и Мичуринское Приозерского района, деревни Коккорево Всеволожского района. С просьбой помочь решить вопрос с чистой водой к губернатору в прямом эфире обратилась и жительница деревни Недоблицы Кингисеппского района. Женщина посетовала, что в деревни нет ни одной колонки или колодца из-за чего ей приходится с больными ногами идти полкилометра за водой.Губернатор отметил, что в одной части деревне всегда была проблема с водоснабжением. И до конца этого года всё водообслуживание Кингисеппского района перейдёт к областному "Леноблводоканалу". И конкретно в Недоблицах будут установлены колонки с водой.Также региональные власти приняли ряд программ, которые помогут области получить чистую воду. Первая из них так и называется - "Чистая вода". Она подразумевает строительство 108 водоочистных сооружений на территории Ленобласти. Как заметил глава региона, уже почти тридцать из них построены. Вторая программа - "Чистые стоки", под нее выделено почти четыре миллиарда рублей, работа над ее реализацией начата с крупных объектов. Третья программа, на которую выделено пока что 1,5 миллиарда рублей - модернизация сетей."Перед моим выдвижением на выборы президент поставил пять задач, одна из которых - обеспечение хорошей и качественной питьевой водой большей части населения региона. Я должен эту задачу решить до конца 2025 года и я ее решу, решу вместе с командой "Водоканала" и правительством", — подчеркнул Дрозденко.Обманутые дольщикиБез внимание не остались проблемы обманутых дольщиков и долгостроев. Во время "прямой" линии с губернатором в эфире эту проблему подняла одна из дольщиц ЖК "Материк". Женщина рассказала, что в 2018 году купила долгожданную квартиру в новостройке, за которую до сих пор выплачивает ипотеку. Но через год после приобретения строящегося жилья застройщик прекратил работы на объектах. А в 2021 году стало известно, что в отношении застройщика заведено уголовное дело по факту хищения семи миллиардов рублей, и что генеральный директор строительной компании попытался сбежать в Занзибар.В связи с этим, Александр Дрозденко сообщил, что в этом деле будет поставлена точка и дома будут достроены. Дома "Петростроя" будут достроены без привлечения Фонда помощи обманутым дольщикам — это будет быстрее.На связи с жителямиНе остались без внимания вопросы касающиеся и других направлений социальной сферы: очереди на места в детские сады, газификация региона, обслуживание дорог, "мусорная реформа", стихийные свалки и вывоз мусора, строительство новых домов культуры и учреждений дополнительного образования и многое другое.Еще до начала прямого включения на телеканал и в социальные сети администрации региона поступило боле чем тысяча вопросов. На часть из них губернатор ответил сразу же, а на те что не успели задать в течение двух часов экранного времени ответы будут подготовлены и направлены в течение 15-30 дней под контролем ЦУР. Такое поручение глава региона дал в финале "прямой линии"."В рамках работы Центра управления регионом, те вопросы, на которые сегодня не прозвучали ответы или по которым в соцсетях "включили чиновника", мы отработаем с каждым конкретным муниципалитетом, комитетом, управлением, ГУПом, МУПом и т.д, для того, чтобы дойти до сути. Там, где есть контактные данные, направим напрямую жителям, там, где нет адресов - передадим для опубликования в СМИ. Срок - от 15 дней до месяца", - сказал Дрозденко.Глава региона отметил важность прямого общения с жителями на всех уровнях власти и посоветовал проводить такие же линии главам администраций районов и председателям областных комитетов по направлениям их деятельности.Практика общения с жителями в прямом эфире телеканалов или соцсетей будет продолжена, как и прямые телефонные линии главы Ленобласти, которые проходят с 2012 года дважды в месяц.

https://ria.ru/20210723/indeks-1742582775.html

https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html

https://ria.ru/20210719/gaz-1741816990.html

https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742354580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко