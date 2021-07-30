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СК начал проверку после массовой драки в Симферополе
СК начал проверку после массовой драки в Симферополе - РИА Новости, 30.07.2021
СК начал проверку после массовой драки в Симферополе
Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:59
2021-07-30T17:59
происшествия
симферополь
дмитрий песков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на одной из центральных улиц Симферополя: молодые люди устроили драку, которая была пресечена сотрудниками полиции. После задержания стражами порядка зачинщика конфликта его приятели попытались оказать сопротивление и предприняли попытку освободить своего товарища. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин РФ подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка, независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит."Проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителей власти")", - говорится в сообщении.Следователями установлены все участники конфликта, его обстоятельства, условия и причины, ему способствовавшие."Установлено, что конфликт не носит межэтнический характер", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210730/draka-1743612261.html
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происшествия, симферополь, дмитрий песков, россия
17:59 30.07.2021
 
СК начал проверку после массовой драки в Симферополе

Следователи начали проверку после массовой драки в центре Симферополя

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на одной из центральных улиц Симферополя: молодые люди устроили драку, которая была пресечена сотрудниками полиции. После задержания стражами порядка зачинщика конфликта его приятели попытались оказать сопротивление и предприняли попытку освободить своего товарища. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин РФ подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка, независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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"Проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителей власти")", - говорится в сообщении.
Следователями установлены все участники конфликта, его обстоятельства, условия и причины, ему способствовавшие.
"Установлено, что конфликт не носит межэтнический характер", - подчеркнули в ведомстве.
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