СК начал проверку после массовой драки в Симферополе
Следователи начали проверку после массовой драки в центре Симферополя
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на одной из центральных улиц Симферополя: молодые люди устроили драку, которая была пресечена сотрудниками полиции. После задержания стражами порядка зачинщика конфликта его приятели попытались оказать сопротивление и предприняли попытку освободить своего товарища. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин РФ подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка, независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит.
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"Проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителей власти")", - говорится в сообщении.
Следователями установлены все участники конфликта, его обстоятельства, условия и причины, ему способствовавшие.
"Установлено, что конфликт не носит межэтнический характер", - подчеркнули в ведомстве.
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