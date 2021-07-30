https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html

СК начал проверку после массовой драки в Симферополе

СК начал проверку после массовой драки в Симферополе - РИА Новости, 30.07.2021

СК начал проверку после массовой драки в Симферополе

Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:59

2021-07-30T17:59

2021-07-30T17:59

происшествия

симферополь

дмитрий песков

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на предмет применения насилия в отношении представителей правоохранительных органов при пресечении конфликта в центре Симферополя, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на одной из центральных улиц Симферополя: молодые люди устроили драку, которая была пресечена сотрудниками полиции. После задержания стражами порядка зачинщика конфликта его приятели попытались оказать сопротивление и предприняли попытку освободить своего товарища. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин РФ подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка, независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит."Проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителей власти")", - говорится в сообщении.Следователями установлены все участники конфликта, его обстоятельства, условия и причины, ему способствовавшие."Установлено, что конфликт не носит межэтнический характер", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210730/draka-1743612261.html

https://ria.ru/20210729/draka-1743444192.html

симферополь

россия

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происшествия, симферополь, дмитрий песков, россия