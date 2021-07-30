https://ria.ru/20210730/draka-1743612261.html
Песков прокомментировал массовую драку в Крыму
Песков прокомментировал массовую драку в Крыму - РИА Новости, 30.07.2021
Песков прокомментировал массовую драку в Крыму
Любой гражданин России подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит, заявил... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:20
2021-07-30T13:20
2021-07-30T15:30
общество
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симферополь
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Любой гражданин России подлежит наказанию за неповиновение органам правопорядка независимо от того, к какой этнической группе он принадлежит, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что в Крыму произошла драка между местными жителями и уроженцами Чечни, в ходе которой пострадал представитель правоохранительных органов.Песков добавил, что какой-то специальной информации по этому инциденту в Кремле нет, это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, это вопрос к полиции и Росгвардии, о частных инцидентах президенту не докладывают."В любом случае неважно, кавказцы это или не кавказцы, все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о произошедшем конфликте.
https://ria.ru/20210729/simferopol-1743451788.html
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общество, республика крым, симферополь, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
13:20 30.07.2021 (обновлено: 15:30 30.07.2021)
Песков прокомментировал массовую драку в Крыму
Пресс-секретарь президента Песков назвал нападение на росгвардейцев в Симферополе частным инцидентом