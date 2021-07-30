https://ria.ru/20210730/dollar-1743581291.html

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля - РИА Новости, 30.07.2021

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Рубль умеренно прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Американская валюта во время торгов уже опускалась до 72,94 рубля — минимума с 1 РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:22

2021-07-30T11:22

2021-07-30T12:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

московская биржа

россия

евро

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рубль умеренно прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Американская валюта во время торгов уже опускалась до 72,94 рубля — минимума с 1 июля.Курс доллара расчетами "завтра" на 11:22 мск снижался на 18 копеек — до 72,97 рубля, евро — на 14, до 86,83 рубля."Естественно, что рублю помогают дорогая нефть и глобальная слабость доллара. Однако также можно говорить и о некоторых позитивных тенденциях в российской инфляции", — считает сотрудник компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.Впрочем, в пятницу не стоит ожидать значительной курсовой динамики на валютном рынке, добавляет Егор Жильников из Промсвязьбанка.Возможно удорожание рубля на фоне понижения странового риска и интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, но снижение активности к концу недели может стать сдерживающим фактором, отметил он.

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экономика, доллар, московская биржа, россия, евро