В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев из-за обстрела ВСУ
В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Четверо ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Во время обстрела представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненого военнослужащего. Проигнорировав очередной запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, боевики 93-й бригады открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, огонь по эвакуационному автомобилю велся целенаправленно, украинские силовики были предупреждены о времени и маршруте его движения.
"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли", - добавили в ведомстве.
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.