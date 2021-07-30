https://ria.ru/20210730/delta-1743681179.html

В Пакистане вводят частичный локдаун из-за "дельта"-штамма коронавируса

В Пакистане вводят частичный локдаун из-за "дельта"-штамма коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021

В Пакистане вводят частичный локдаун из-за "дельта"-штамма коронавируса

Частичный режим изоляции вводится в пакистанском городе Карачи сроком на неделю из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса, сообщает издание Dawn со... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:14

2021-07-30T18:14

2021-07-30T18:14

в мире

карачи

синд

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Частичный режим изоляции вводится в пакистанском городе Карачи сроком на неделю из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса, сообщает издание Dawn со ссылкой на главного министра провинции Синд Сайеда Мурада Али Шаха."Это не полный локдаун, а частичный", - заявил министр провинции. Он добавил, что за это время будут предприняты меры по разгрузке больниц Карачи.По его словам, частичный карантин будет действовать до 8 августа включительно. На неделю закроются все рынки и рестораны города, будет перекрыто междугороднее движение. Закроются также все правительственные учреждения, будут отложены все экзамены, запланированные на следующую неделю.Отмечается, что в это время будут работать аптеки и экспортно ориентированные предприятия. Банки будут переведены на ограниченный режим работы.

https://ria.ru/20210730/shtamm-1743672664.html

карачи

синд

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в мире, карачи, синд