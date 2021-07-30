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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/delta-1743593375.html
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Штамм коронавируса "дельта" в подавляющем большинстве регионов РФ встречается в 95% случаев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:06
2021-07-30T12:31
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коронавирус в россии
ринат максютов
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" в подавляющем большинстве регионов РФ встречается в 95% случаев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов
12:06 30.07.2021 (обновлено: 12:31 30.07.2021)
 
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19

Директор "Вектора" Максютов: дельта-штамм встречается в большинстве регионов России в 95% случаев

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" в подавляющем большинстве регионов РФ встречается в 95% случаев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов коронавируса", - сказал Максютов журналистам.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 12:00Наука
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРинат Максютов
 
 
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