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В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Штамм коронавируса "дельта" в подавляющем большинстве регионов РФ встречается в 95% случаев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:06
2021-07-30T12:06
2021-07-30T12:31
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" в подавляющем большинстве регионов РФ встречается в 95% случаев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
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12:06 30.07.2021 (обновлено: 12:31 30.07.2021)
В "Векторе" оценили долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Директор "Вектора" Максютов: дельта-штамм встречается в большинстве регионов России в 95% случаев