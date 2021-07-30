https://ria.ru/20210730/dela-1743561776.html

В Белоруссии завели около 4,7 тысячи дел, связанных с акциями протеста

В Белоруссии завели около 4,7 тысячи дел, связанных с акциями протеста - РИА Новости, 30.07.2021

В Белоруссии завели около 4,7 тысячи дел, связанных с акциями протеста

Около 4,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконными акциями протеста, возбуждено в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, по 857 из них... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:51

2021-07-30T09:51

2021-07-30T09:51

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Около 4,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконными акциями протеста, возбуждено в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, по 857 из них расследование завершено, сообщила в пятницу пресс-служба СК республики."С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные статьей 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и статьей 369 (оскорбление представителя власти)."Принятые ведомством меры по организации работы по уголовным делам данной категории позволили завершить расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях", - говорится в сообщении пресс-службы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко