https://ria.ru/20210730/covid-1743695035.html

В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой - РИА Новости, 30.07.2021

В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:34

2021-07-30T19:34

2021-07-30T23:27

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.Гебрейесус отметил, что системы здравоохранения многих стран перегружены, рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 государствах недостает кислорода для пациентов, а во множестве других — "оборудования для защиты медработников на передовой линии".С начала пандемии в мире зафиксировали 196 миллионов случаев COVID-19, из них почти 4,2 миллиона привели к летальному исходу. Наибольшее количество заражений отмечается в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html

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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19