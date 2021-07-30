https://ria.ru/20210730/covid-1743695035.html
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой - РИА Новости, 30.07.2021
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:34
2021-07-30T19:34
2021-07-30T23:27
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5c00538bfeb2fc4def4b2c3e190cbc10.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.Гебрейесус отметил, что системы здравоохранения многих стран перегружены, рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 государствах недостает кислорода для пациентов, а во множестве других — "оборудования для защиты медработников на передовой линии".С начала пандемии в мире зафиксировали 196 миллионов случаев COVID-19, из них почти 4,2 миллиона привели к летальному исходу. Наибольшее количество заражений отмечается в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ccd589a681ba2c11c1ce941c638bfe11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
19:34 30.07.2021 (обновлено: 23:27 30.07.2021)
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой