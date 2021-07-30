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Распространение коронавируса
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В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой - РИА Новости, 30.07.2021
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:34
2021-07-30T23:27
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.Гебрейесус отметил, что системы здравоохранения многих стран перегружены, рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 государствах недостает кислорода для пациентов, а во множестве других — "оборудования для защиты медработников на передовой линии".С начала пандемии в мире зафиксировали 196 миллионов случаев COVID-19, из них почти 4,2 миллиона привели к летальному исходу. Наибольшее количество заражений отмечается в США, Индии и Бразилии.
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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
19:34 30.07.2021 (обновлено: 23:27 30.07.2021)
 
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80 процентов, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80 процентов", — уточнил глава ВОЗ.

По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.
Гебрейесус отметил, что системы здравоохранения многих стран перегружены, рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 государствах недостает кислорода для пациентов, а во множестве других — "оборудования для защиты медработников на передовой линии".
С начала пандемии в мире зафиксировали 196 миллионов случаев COVID-19, из них почти 4,2 миллиона привели к летальному исходу. Наибольшее количество заражений отмечается в США, Индии и Бразилии.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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