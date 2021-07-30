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https://ria.ru/20210730/braziliya-1743552691.html
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 праздником
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 праздником - РИА Новости, 30.07.2021
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 праздником
Бразильский город Рио-де-Жанейро отпразднует снятие санитарных ограничений после пандемии четырехдневными гуляниями 2-5 сентября, сообщило городское... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:52
2021-07-30T08:52
распространение коронавируса
бразилия
рио-де-жанейро (город)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Бразильский город Рио-де-Жанейро отпразднует снятие санитарных ограничений после пандемии четырехдневными гуляниями 2-5 сентября, сообщило городское правительство."Если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий пандемии COVID-19, кариоки (жители Рио - ред.) смогут вернуться на улицы без ограничений на основе плана возобновления (активности). Чтобы отметить это возвращение, город в течение года будет продвигать "Рио-де-ново", календарь событий, которые вернут в город традиционный образ жизни. Начало праздника - 2 сентября, когда наступит новый этап смягчения ограничений. Год празднования завершится 2 сентября 2022 года городским праздником - "Днем воссоединения", - говорится в сообщении городского правительства для СМИ.В планах городского правительства к сентябрю привить хотя бы одной дозой вакцин 77% населения и полностью - 45% горожан. В этом случае со 2 сентября начинается трехэтапное возобновление активности Рио, и проведение праздника станет возможным.На четыре дня - со 2 по 5 сентября власти запланировали полтора десятка различных мероприятий, видов активности и отдыха для жителей. Перекрытые улицы города позволят провести на открытых площадках и с ограничением заполняемости гастрономические, музыкальные и культурные мероприятия, детские праздники и спортивные чемпионаты.Первый этап восстановления активности в Рио продлится со 2 сентября по 17 октября и включает снятие ограничений на мероприятия на открытом воздухе, допуск 50% полностью привитых посетителей на футбольные стадионы, в ночные клубы и концертные залы. Всё - с сохранением масочного режима.С 17 октября ограничения по числу полностью привитых посетителей планируют отменить, а с 15 ноября использование масок останется обязательным только в больницах и общественном транспорте.Чиновник пообещал горожанам, что если всё пойдет по плану и с согласия медиков, новогодние праздники в Рио будут "самыми масштабными в истории города", и подтвердил намерение в феврале провести карнавал.На последний день календаря "Рио-де-ново" - 2 сентября 2022 года, который станет городским праздником "День воссоединения", намечен старт одного из крупнейших мировых рок-фестивалей Rock in Rio.
https://ria.ru/20210720/sputnik-1742118434.html
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бразилия, рио-де-жанейро (город), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:52 30.07.2021
 
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 праздником

Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 четырехдневным праздником 2-5 сентября

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Бразильский город Рио-де-Жанейро отпразднует снятие санитарных ограничений после пандемии четырехдневными гуляниями 2-5 сентября, сообщило городское правительство.
"Если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий пандемии COVID-19, кариоки (жители Рио - ред.) смогут вернуться на улицы без ограничений на основе плана возобновления (активности). Чтобы отметить это возвращение, город в течение года будет продвигать "Рио-де-ново", календарь событий, которые вернут в город традиционный образ жизни. Начало праздника - 2 сентября, когда наступит новый этап смягчения ограничений. Год празднования завершится 2 сентября 2022 года городским праздником - "Днем воссоединения", - говорится в сообщении городского правительства для СМИ.
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В планах городского правительства к сентябрю привить хотя бы одной дозой вакцин 77% населения и полностью - 45% горожан. В этом случае со 2 сентября начинается трехэтапное возобновление активности Рио, и проведение праздника станет возможным.
На четыре дня - со 2 по 5 сентября власти запланировали полтора десятка различных мероприятий, видов активности и отдыха для жителей. Перекрытые улицы города позволят провести на открытых площадках и с ограничением заполняемости гастрономические, музыкальные и культурные мероприятия, детские праздники и спортивные чемпионаты.
Первый этап восстановления активности в Рио продлится со 2 сентября по 17 октября и включает снятие ограничений на мероприятия на открытом воздухе, допуск 50% полностью привитых посетителей на футбольные стадионы, в ночные клубы и концертные залы. Всё - с сохранением масочного режима.
С 17 октября ограничения по числу полностью привитых посетителей планируют отменить, а с 15 ноября использование масок останется обязательным только в больницах и общественном транспорте.
"Мы знаем, что Рио снова вернется к жизни. От этого плана можно отказаться, но по нашим данным ситуация улучшается. Еще не идеально, но уже лучше. Совсем скоро мы преодолеем эту плохую фазу нашей жизни", - заявил в ходе пресс-конференции мэр Рио Эдуарду Паеш.
Чиновник пообещал горожанам, что если всё пойдет по плану и с согласия медиков, новогодние праздники в Рио будут "самыми масштабными в истории города", и подтвердил намерение в феврале провести карнавал.
На последний день календаря "Рио-де-ново" - 2 сентября 2022 года, который станет городским праздником "День воссоединения", намечен старт одного из крупнейших мировых рок-фестивалей Rock in Rio.
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Распространение коронавирусаБразилияРио-де-Жанейро (город)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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