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Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас - РИА Новости, 30.07.2021

Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Один из самых ожидаемых фильмов среди киноманов — биографическая драма "Блондинка" с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро выйдет в 2022 году, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T06:19

2021-07-30T06:19

2021-07-30T06:19

netflix

мэрилин монро

эдриан броуди

культура

ана де армас

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один из самых ожидаемых фильмов среди киноманов — биографическая драма "Блондинка" с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро выйдет в 2022 году, сообщает Variety.В издании отмечают, что точная дата выхода картины, разработанная стриминговым сервисом Netflix, еще не назначена. Режиссер ленты — Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Взгляд изнутри"). Он же занимался сценарием. Кинематографист адаптировал бестселлер Джойс Кэрол Оутс, "Блондинка" (2000 год), на котором основан фильм. Вместе с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, известной зрителям по ролям в фильмах "Достать ножи" и "Бегущий по лезвию 2049", также снялись Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие. В июне Тьерри Фремо — директор Каннского кинофестиваля в интервью Deadline рассказывал, что предлагал создателям "Блондинки" показать этот фильм вне конкурса на фестивале этого года. Однако в Netflix отказались.

https://ria.ru/20210623/snowwhite-1738196546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, мэрилин монро, эдриан броуди , ана де армас, кино и сериалы, новости культуры