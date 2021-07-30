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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/blonde-1743420814.html
Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас - РИА Новости, 30.07.2021
Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Один из самых ожидаемых фильмов среди киноманов — биографическая драма "Блондинка" с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро выйдет в 2022 году, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T06:19
2021-07-30T06:19
netflix
мэрилин монро
эдриан броуди
культура
ана де армас
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один из самых ожидаемых фильмов среди киноманов — биографическая драма "Блондинка" с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро выйдет в 2022 году, сообщает Variety.В издании отмечают, что точная дата выхода картины, разработанная стриминговым сервисом Netflix, еще не назначена. Режиссер ленты — Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Взгляд изнутри"). Он же занимался сценарием. Кинематографист адаптировал бестселлер Джойс Кэрол Оутс, "Блондинка" (2000 год), на котором основан фильм. Вместе с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, известной зрителям по ролям в фильмах "Достать ножи" и "Бегущий по лезвию 2049", также снялись Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие. В июне Тьерри Фремо — директор Каннского кинофестиваля в интервью Deadline рассказывал, что предлагал создателям "Блондинки" показать этот фильм вне конкурса на фестивале этого года. Однако в Netflix отказались.
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netflix, мэрилин монро, эдриан броуди , ана де армас, кино и сериалы, новости культуры
06:19 30.07.2021
 

Стало известно, когда выйдет фильм Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ана де Армас
Актриса Ана де Армас - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один из самых ожидаемых фильмов среди киноманов — биографическая драма "Блондинка" с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро выйдет в 2022 году, сообщает Variety.
В издании отмечают, что точная дата выхода картины, разработанная стриминговым сервисом Netflix, еще не назначена.
Режиссер ленты — Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Взгляд изнутри"). Он же занимался сценарием. Кинематографист адаптировал бестселлер Джойс Кэрол Оутс, "Блондинка" (2000 год), на котором основан фильм.
Вместе с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, известной зрителям по ролям в фильмах "Достать ножи" и "Бегущий по лезвию 2049", также снялись Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие.
В июне Тьерри Фремо — директор Каннского кинофестиваля в интервью Deadline рассказывал, что предлагал создателям "Блондинки" показать этот фильм вне конкурса на фестивале этого года. Однако в Netflix отказались.
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КультураNetflixМэрилин МонроЭдриан БроудиАна де АрмасКино и сериалыНовости культуры
 
 
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