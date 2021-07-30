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Билли Айлиш презентовала второй студийный альбом
Билли Айлиш презентовала второй студийный альбом - РИА Новости, 30.07.2021
Билли Айлиш презентовала второй студийный альбом
Американская певица Билли Айлиш представила на всех цифровых площадках второй студийный альбом "Happier than ever". РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:07
2021-07-30T14:07
2021-07-30T14:07
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила на всех цифровых площадках второй студийный альбом "Happier than ever". Пластинку, состоящую из 16 треков, 19-летняя поп-звезда создала вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом. Ранее музыкант и продюсер помог сестре записать и выпустить дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019 год).По сравнению с дебютной пластинкой, которая получилась достаточно зловещей, "Happier than ever" звучит более открыто и позитивно. Хотя в песнях Билли Айлиш и поднимает не самые простые темы. Например, в "Overheated" певица размышляет на тему принятия себя, а в "Male fantasy" обнаруживает, что больше не имеет ничего общего со старым другом. Ранее стало известно, что "Happier than ever" за несколько дней до официального релиза установил рекорд по количеству предзаказов. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили его в свой плейлист. Таким образом Билли Айлиш опередила предыдущего рекордсмена The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" (2020 год) предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей.
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новости культуры, музыка, билли айлиш, звезды, знаменитости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила на всех цифровых площадках второй студийный альбом "Happier than ever".
Пластинку, состоящую из 16 треков, 19-летняя поп-звезда создала вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом. Ранее музыкант и продюсер помог сестре записать и выпустить дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019 год).
"Это было классно", — рассказала Айлиш о работе над "Happier than ever" редакции Apple Music.
По сравнению с дебютной пластинкой, которая получилась достаточно зловещей, "Happier than ever" звучит более открыто и позитивно. Хотя в песнях Билли Айлиш и поднимает не самые простые темы. Например, в "Overheated" певица размышляет на тему принятия себя, а в "Male fantasy" обнаруживает, что больше не имеет ничего общего со старым другом.
Ранее стало известно, что "Happier than ever" за несколько дней до официального релиза установил
рекорд по количеству предзаказов. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили его в свой плейлист.
Таким образом Билли Айлиш опередила предыдущего рекордсмена The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" (2020 год) предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей.