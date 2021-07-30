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Полиция Берлина полностью исключила версию теракта
Полиция Берлина полностью исключила версию теракта - РИА Новости, 30.07.2021
Полиция Берлина полностью исключила версию теракта
При стрельбе в Берлине ранены трое, речь идет об умышленном нападении, версия теракта полностью исключена, заявила РИА Новости представитель полиции. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:04
2021-07-30T22:13
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. При стрельбе в Берлине ранены трое, речь идет об умышленном нападении, версия теракта полностью исключена, заявила РИА Новости представитель полиции."Три человека ранены, у одного ножевое, у второго - огнестрельного, у третьего - перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения", - заявила сотрудник, категорически ответив "нет" на вопрос, допускает ли следствие все еще версию теракта.О подозреваемом или подозреваемых "пока ничего не можем сказать", добавила она. Известно, что он или они приехали на стоянку перед магазином в берлинском районе Вединг, где произошло нападение. После него автомобиль покинул стоянку. По предварительным данным, в нем находились два человека.
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в мире, берлин (город)
22:04 30.07.2021 (обновлено: 22:13 30.07.2021)
 
Полиция Берлина полностью исключила версию теракта

Полиция Берлина полностью исключила версию теракта

© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Марина Меркулова
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. При стрельбе в Берлине ранены трое, речь идет об умышленном нападении, версия теракта полностью исключена, заявила РИА Новости представитель полиции.
"Три человека ранены, у одного ножевое, у второго - огнестрельного, у третьего - перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения", - заявила сотрудник, категорически ответив "нет" на вопрос, допускает ли следствие все еще версию теракта.
Автомобили полиции у клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 21:18
Стали известны подробности стрельбы в Берлине
О подозреваемом или подозреваемых "пока ничего не можем сказать", добавила она. Известно, что он или они приехали на стоянку перед магазином в берлинском районе Вединг, где произошло нападение. После него автомобиль покинул стоянку. По предварительным данным, в нем находились два человека.
 
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