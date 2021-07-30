https://ria.ru/20210730/berlin-1743707292.html
Полиция Берлина не исключает версию теракта
Полиция Берлина не исключает версию теракта - РИА Новости, 30.07.2021
Полиция Берлина не исключает версию теракта
Полиция не отвергла версию теракта в связи с ранениями четырех человек в Берлине, представитель пресс-службы ведомства отметила, что "расследование только... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:20
2021-07-30T21:20
2021-07-30T21:34
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Полиция не отвергла версию теракта в связи с ранениями четырех человек в Берлине, представитель пресс-службы ведомства отметила, что "расследование только начинается".Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщила ранее газета Berliner Zeitung. В районе проходит полицейская операция, пострадавшие направлены в больницы."Я не могу сказать, расследование только начинается", - заявила сотрудница ведомства в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.По ее словам, четверо мужчин были ранены на парковке перед строительным магазином в берлинском районе Вединг. Речь идет об огнестрельных и ножевых ранениях. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция в настоящее время прибыла на место нападения, идет опрос свидетелей и реконструкция событий. Нападавший пока не установлен.
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в мире, берлин (город)
21:20 30.07.2021 (обновлено: 21:34 30.07.2021)
Полиция Берлина не исключает версию теракта
Полиция Берлина не исключает версию теракта, "расследование только началось"
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Полиция не отвергла версию теракта в связи с ранениями четырех человек в Берлине, представитель пресс-службы ведомства отметила, что "расследование только начинается".
Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщила ранее газета Berliner Zeitung. В районе проходит полицейская операция, пострадавшие направлены в больницы.
"Я не могу сказать, расследование только начинается", - заявила сотрудница ведомства в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
По ее словам, четверо мужчин были ранены на парковке перед строительным магазином в берлинском районе Вединг. Речь идет об огнестрельных и ножевых ранениях. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция в настоящее время прибыла на место нападения, идет опрос свидетелей и реконструкция событий. Нападавший пока не установлен.