https://ria.ru/20210730/berlin-1743706913.html

Стали известны подробности стрельбы в Берлине

Стали известны подробности стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021

Стали известны подробности стрельбы в Берлине

Трое из четырех пострадавших в перестрелке в Берлине получили тяжелые ранения, речь идет об огнестрельных и ножевых ранах, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:18

2021-07-30T21:18

2021-07-30T21:25

в мире

берлин (город)

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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в перестрелке в Берлине получили тяжелые ранения, речь идет об огнестрельных и ножевых ранах, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщила ранее газета Berliner Zeitung. В районе проходит полицейская операция, пострадавшие направлены в больницы."Речь о четырех мужчинах... У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей", - сообщила сотрудник ведомства.Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница ответила, что не может говорить об этом, "участие каждого пострадавшего изучается".

https://ria.ru/20210730/berlin-1743707292.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город)