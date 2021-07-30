https://ria.ru/20210730/berlin-1743706913.html
Стали известны подробности стрельбы в Берлине
Стали известны подробности стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021
Стали известны подробности стрельбы в Берлине
Трое из четырех пострадавших в перестрелке в Берлине получили тяжелые ранения, речь идет об огнестрельных и ножевых ранах, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:18
2021-07-30T21:18
2021-07-30T21:25
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в перестрелке в Берлине получили тяжелые ранения, речь идет об огнестрельных и ножевых ранах, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщила ранее газета Berliner Zeitung. В районе проходит полицейская операция, пострадавшие направлены в больницы."Речь о четырех мужчинах... У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей", - сообщила сотрудник ведомства.Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница ответила, что не может говорить об этом, "участие каждого пострадавшего изучается".
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РИА Новости
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в мире, берлин (город)
21:18 30.07.2021 (обновлено: 21:25 30.07.2021)
Стали известны подробности стрельбы в Берлине
Полиция Берлина: трое из четырех пострадавших в перестрелке получили тяжелые ранения
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости.
Трое из четырех пострадавших в перестрелке в Берлине
получили тяжелые ранения, речь идет об огнестрельных и ножевых ранах, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.
Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщила ранее газета Berliner Zeitung. В районе проходит полицейская операция, пострадавшие направлены в больницы.
"Речь о четырех мужчинах... У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей", - сообщила сотрудник ведомства.
Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница ответила, что не может говорить об этом, "участие каждого пострадавшего изучается".