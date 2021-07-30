https://ria.ru/20210730/berlin-1743702886.html

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщает газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:43

2021-07-30T20:43

2021-07-30T23:48

в мире

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455264_0:198:3068:1924_1920x0_80_0_0_d29c9927e412095ae298dfafa77aaecd.jpg

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщает газета Berliner Zeitung."Трое мужчин и одна женщина ранены. Детали пока неизвестны", - пишет издание со ссылкой на спасателей.Полицейская операция проходит в районе, пострадавшие направлены в больницы.По актуализированной информации издания, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, был произведен один выстрел. Преступнику удалось скрыться. По информации газеты, один человек получил ножевое ранение, другой - огнестрельное. Третий потерпевший получил травму головного мозга.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/strelba-1743668804.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город)