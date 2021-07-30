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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщает газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:43
2021-07-30T20:43
2021-07-30T23:48
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщает газета Berliner Zeitung."Трое мужчин и одна женщина ранены. Детали пока неизвестны", - пишет издание со ссылкой на спасателей.Полицейская операция проходит в районе, пострадавшие направлены в больницы.По актуализированной информации издания, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, был произведен один выстрел. Преступнику удалось скрыться. По информации газеты, один человек получил ножевое ранение, другой - огнестрельное. Третий потерпевший получил травму головного мозга.
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в мире, берлин (город)
20:43 30.07.2021 (обновлено: 23:48 30.07.2021)
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию, сообщает газета Berliner Zeitung.
"Трое мужчин и одна женщина ранены. Детали пока неизвестны", - пишет издание со ссылкой на спасателей.
Полицейская операция проходит в районе, пострадавшие направлены в больницы.
По актуализированной информации издания, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, был произведен один выстрел. Преступнику удалось скрыться. По информации газеты, один человек получил ножевое ранение, другой - огнестрельное. Третий потерпевший получил травму головного мозга.