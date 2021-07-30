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https://ria.ru/20210730/benzin-1743700175.html
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина - РИА Новости, 30.07.2021
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина
Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.Ранее вице-премьер... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:14
2021-07-30T21:03
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вариант запрета экспорта все еще рассматривается. Такой шаг он объяснил ростом спроса из-за рекордных биржевых цен и необходимостью обеспечить внутренний рынок.С весны правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива и уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. По оценкам Минфина, эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Решение должны принять после завершения торгов 30 июля, уточнил он, а ограничения могут продлиться минимум три месяца. После заявлений министерства стоимость бензина на бирже перешла к снижению.Согласно материалам Росстата, средние цены бензина у производителей в России в прошлом месяце выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента.При этом в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет. Однако, как указывают эксперты, выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.
https://ria.ru/20210730/benzin-1743569728.html
https://ria.ru/20210726/tseny-1742611879.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия
20:14 30.07.2021 (обновлено: 21:03 30.07.2021)
 
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина

Минэнерго призвало правительство ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция
Автомобильная заправочная станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вариант запрета экспорта все еще рассматривается. Такой шаг он объяснил ростом спроса из-за рекордных биржевых цен и необходимостью обеспечить внутренний рынок.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:33
В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина
С весны правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива и уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. По оценкам Минфина, эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.
По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Решение должны принять после завершения торгов 30 июля, уточнил он, а ограничения могут продлиться минимум три месяца. После заявлений министерства стоимость бензина на бирже перешла к снижению.
Согласно материалам Росстата, средние цены бензина у производителей в России в прошлом месяце выросли на 3,4 процента по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6 процента. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1 процента, а с начала 2021 года — на 4,4 процента.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 08:00
Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95
При этом в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет. Однако, как указывают эксперты, выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.
В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.
Сотрудник на автозаправочной станции АЗС - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00
Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Цены на нефтьРоссия
 
 
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