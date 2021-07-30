20:14 30.07.2021 (обновлено: 21:03 30.07.2021)
Минэнерго призвало ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина
Минэнерго призвало правительство ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вариант запрета экспорта все еще рассматривается. Такой шаг он объяснил ростом спроса из-за рекордных биржевых цен и необходимостью обеспечить внутренний рынок.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вариант запрета экспорта все еще рассматривается. Такой шаг он объяснил ростом спроса из-за рекордных биржевых цен и необходимостью обеспечить внутренний рынок.
С весны правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива и уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. По оценкам Минфина, эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.
По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Решение должны принять после завершения торгов 30 июля, уточнил он, а ограничения могут продлиться минимум три месяца. После заявлений министерства стоимость бензина на бирже перешла к снижению.
При этом в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет. Однако, как указывают эксперты, выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.
В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.
3 июля, 08:00Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина