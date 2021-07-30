https://ria.ru/20210730/benzin-1743569728.html

В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина

В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.07.2021

В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина

Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:33

2021-07-30T10:33

2021-07-30T12:36

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

алексей сазанов

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.Глава Минэнерго Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете примут после завершения торгов 30 июля, а ограничения могут продлиться минимум три месяца.После заявлений ведомства, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. По итогам торгов четверга на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением АИ-92, который после четырех дней снижения подорожал 29 июля на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну).Правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива с весны и даже уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. При этом тогда же Минфин оценивал, что эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

россия

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2021

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, алексей сазанов, россия