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В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина
В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.07.2021
В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина
Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:33
2021-07-30T12:36
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.Глава Минэнерго Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете примут после завершения торгов 30 июля, а ограничения могут продлиться минимум три месяца.После заявлений ведомства, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. По итогам торгов четверга на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением АИ-92, который после четырех дней снижения подорожал 29 июля на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну).Правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива с весны и даже уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. При этом тогда же Минфин оценивал, что эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, алексей сазанов, россия
10:33 30.07.2021 (обновлено: 12:36 30.07.2021)
 
В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина

Замминистра Сазанов: правительство не ожидает выпадающих доходов из-за запрета на экспорт бензина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз", — объяснил он.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете примут после завершения торгов 30 июля, а ограничения могут продлиться минимум три месяца.
После заявлений ведомства, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. По итогам торгов четверга на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением АИ-92, который после четырех дней снижения подорожал 29 июля на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну).
Правительство обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива с весны и даже уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. При этом тогда же Минфин оценивал, что эта мера не должна отразиться на доходах бюджета.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновАлексей СазановРоссия
 
 
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