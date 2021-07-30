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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/belgiya-1743581380.html
В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых
В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых - РИА Новости, 30.07.2021
В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых
Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:22
2021-07-30T11:22
распространение коронавируса
в мире
антверпен
бельгия
фландрия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости на 4%, сообщает национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano.Ранее Европейская комиссия поставила задачу к концу июля полностью вакцинировать 70% жителей ЕС, чтобы получить коллективный иммунитет против коронавируса и затормозить распространение опасного заболевания. К настоящему моменту в ЕС в целом полностью вакцинированы 57%, хотя бы одну дозу получили 70% взрослых.В Бельгии по меньшей мере одной дозой вакцинированы на сегодня уже 83,3% или около восьми миллионов человек, 6,5 миллиона или 70,1% вакцинированы полностью. Самый высокий показатель зафиксирован во Фландрии (73%), самый низкий – в Брюсселе (53%).При этом, по данным Sciensano, за неделю с 23 по 29 июля в королевстве рост заболеваемости коронавирусом составил 4% или, в среднем, 1 469 человек в день. На 23% вырос показатель госпитализации с коронавирусом (в среднем, 33 человека в день попадают в больницы с COVID). В больницах по стране находятся всего 318 человек с коронавирусом (+10%), в том числе 93 пациента в отделениях интенсивной терапии (+12%). Рост смертности за ту же неделю составил 114% (в среднем, в королевстве от коронавируса умирают сегодня два человека в сутки в сравнении с показателем в 0,9 человека в день на предшествовавшей неделе).Всего с начала пандемии в Бельгии от COVID скончались 25 235 человек.Медики связывают рост показателей с тем, что отдыхавшие за границей в странах с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой жители королевства возвращаются на родину и "привозят" коронавирус с собой. Согласно проведенному университетом Антверпена исследованию, 30% бельгийцев констатируют, что в тех странах, где они этим летом проводили каникулы, санитарные меры слабее или же соблюдаются населением хуже, чем в Бельгии.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html
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в мире, антверпен, бельгия, фландрия, коронавирус covid-19
11:22 30.07.2021
 
В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых

В Бельгии, где привились 70% взрослых людей, заболеваемость COVID-19 выросла на 4%

© AP Photo / Francisco SecoБрюссель в Бельгии
Брюссель в Бельгии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости на 4%, сообщает национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano.
Ранее Европейская комиссия поставила задачу к концу июля полностью вакцинировать 70% жителей ЕС, чтобы получить коллективный иммунитет против коронавируса и затормозить распространение опасного заболевания. К настоящему моменту в ЕС в целом полностью вакцинированы 57%, хотя бы одну дозу получили 70% взрослых.
В Бельгии по меньшей мере одной дозой вакцинированы на сегодня уже 83,3% или около восьми миллионов человек, 6,5 миллиона или 70,1% вакцинированы полностью. Самый высокий показатель зафиксирован во Фландрии (73%), самый низкий – в Брюсселе (53%).
При этом, по данным Sciensano, за неделю с 23 по 29 июля в королевстве рост заболеваемости коронавирусом составил 4% или, в среднем, 1 469 человек в день. На 23% вырос показатель госпитализации с коронавирусом (в среднем, 33 человека в день попадают в больницы с COVID). В больницах по стране находятся всего 318 человек с коронавирусом (+10%), в том числе 93 пациента в отделениях интенсивной терапии (+12%). Рост смертности за ту же неделю составил 114% (в среднем, в королевстве от коронавируса умирают сегодня два человека в сутки в сравнении с показателем в 0,9 человека в день на предшествовавшей неделе).
Всего с начала пандемии в Бельгии от COVID скончались 25 235 человек.
Медики связывают рост показателей с тем, что отдыхавшие за границей в странах с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой жители королевства возвращаются на родину и "привозят" коронавирус с собой. Согласно проведенному университетом Антверпена исследованию, 30% бельгийцев констатируют, что в тех странах, где они этим летом проводили каникулы, санитарные меры слабее или же соблюдаются населением хуже, чем в Бельгии.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:03Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреАнтверпенБельгияФландрияКоронавирус COVID-19
 
 
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