https://ria.ru/20210730/belgiya-1743581380.html

В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых

В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых - РИА Новости, 30.07.2021

В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% привитых

Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:22

2021-07-30T11:22

2021-07-30T11:22

распространение коронавируса

в мире

антверпен

бельгия

фландрия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости на 4%, сообщает национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano.Ранее Европейская комиссия поставила задачу к концу июля полностью вакцинировать 70% жителей ЕС, чтобы получить коллективный иммунитет против коронавируса и затормозить распространение опасного заболевания. К настоящему моменту в ЕС в целом полностью вакцинированы 57%, хотя бы одну дозу получили 70% взрослых.В Бельгии по меньшей мере одной дозой вакцинированы на сегодня уже 83,3% или около восьми миллионов человек, 6,5 миллиона или 70,1% вакцинированы полностью. Самый высокий показатель зафиксирован во Фландрии (73%), самый низкий – в Брюсселе (53%).При этом, по данным Sciensano, за неделю с 23 по 29 июля в королевстве рост заболеваемости коронавирусом составил 4% или, в среднем, 1 469 человек в день. На 23% вырос показатель госпитализации с коронавирусом (в среднем, 33 человека в день попадают в больницы с COVID). В больницах по стране находятся всего 318 человек с коронавирусом (+10%), в том числе 93 пациента в отделениях интенсивной терапии (+12%). Рост смертности за ту же неделю составил 114% (в среднем, в королевстве от коронавируса умирают сегодня два человека в сутки в сравнении с показателем в 0,9 человека в день на предшествовавшей неделе).Всего с начала пандемии в Бельгии от COVID скончались 25 235 человек.Медики связывают рост показателей с тем, что отдыхавшие за границей в странах с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой жители королевства возвращаются на родину и "привозят" коронавирус с собой. Согласно проведенному университетом Антверпена исследованию, 30% бельгийцев констатируют, что в тех странах, где они этим летом проводили каникулы, санитарные меры слабее или же соблюдаются населением хуже, чем в Бельгии.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html

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фландрия

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в мире, антверпен, бельгия, фландрия, коронавирус covid-19