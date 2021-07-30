https://ria.ru/20210730/bashkiriya-1743552007.html

Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения

Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения - РИА Новости, 30.07.2021

Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, подозреваемому в превышении полномочий, с домашнего... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:47

2021-07-30T08:47

2021-07-30T08:52

происшествия

уфа

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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УФА, 30 июл - РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, подозреваемому в превышении полномочий, с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений правил, ранее установленных судом, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.В феврале по уголовному делу о превышении должностных полномочий был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Он находился под домашним арестом."Советский райсуд Уфы вынес постановление об изменении ранее избранной меры пресечения в отношении Кучарбаева. Мера пресечения была изменена на заключение под стражу, в том числе в связи с систематическим нарушением запретов", - рассказал агентству собеседник.По его словам, участники судопроизводства сообщили, что он пользовался средствами связи.В объединенной пресс-службе судов Башкирии уточнили, что заключение под стражу чиновнику избрано до 11 сентября.Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах руководством управления капитального строительства республики без проведения конкурентных процедур были заключены 12 государственных контрактов с ФСИН на сумму свыше 970 миллионов рублей на строительство детских садов, школ, домов культуры и медицинских центров. При этом в контрактах в нарушение закона была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для строительства объектов без конкурса.

https://realty.ria.ru/20210621/bashkiriya-1737862642.html

https://realty.ria.ru/20210316/bashkiriya-1601507979.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)