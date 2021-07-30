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Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения
Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения - РИА Новости, 30.07.2021
Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения
Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, подозреваемому в превышении полномочий, с домашнего... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:47
2021-07-30T08:52
происшествия
уфа
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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УФА, 30 июл - РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, подозреваемому в превышении полномочий, с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений правил, ранее установленных судом, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.В феврале по уголовному делу о превышении должностных полномочий был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Он находился под домашним арестом."Советский райсуд Уфы вынес постановление об изменении ранее избранной меры пресечения в отношении Кучарбаева. Мера пресечения была изменена на заключение под стражу, в том числе в связи с систематическим нарушением запретов", - рассказал агентству собеседник.По его словам, участники судопроизводства сообщили, что он пользовался средствами связи.В объединенной пресс-службе судов Башкирии уточнили, что заключение под стражу чиновнику избрано до 11 сентября.Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах руководством управления капитального строительства республики без проведения конкурентных процедур были заключены 12 государственных контрактов с ФСИН на сумму свыше 970 миллионов рублей на строительство детских садов, школ, домов культуры и медицинских центров. При этом в контрактах в нарушение закона была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для строительства объектов без конкурса.
https://realty.ria.ru/20210621/bashkiriya-1737862642.html
https://realty.ria.ru/20210316/bashkiriya-1601507979.html
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происшествия, уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
08:47 30.07.2021 (обновлено: 08:52 30.07.2021)
 
Главе Минстроя Башкирии изменили меру пресечения

Главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
УФА, 30 июл - РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, подозреваемому в превышении полномочий, с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений правил, ранее установленных судом, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В феврале по уголовному делу о превышении должностных полномочий был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Он находился под домашним арестом.
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"Советский райсуд Уфы вынес постановление об изменении ранее избранной меры пресечения в отношении Кучарбаева. Мера пресечения была изменена на заключение под стражу, в том числе в связи с систематическим нарушением запретов", - рассказал агентству собеседник.
По его словам, участники судопроизводства сообщили, что он пользовался средствами связи.
В объединенной пресс-службе судов Башкирии уточнили, что заключение под стражу чиновнику избрано до 11 сентября.
Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах руководством управления капитального строительства республики без проведения конкурентных процедур были заключены 12 государственных контрактов с ФСИН на сумму свыше 970 миллионов рублей на строительство детских садов, школ, домов культуры и медицинских центров. При этом в контрактах в нарушение закона была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для строительства объектов без конкурса.
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