https://ria.ru/20210730/baklanov-1743637679.html

Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах

Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах - РИА Новости, 30.07.2021

Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах

Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронили в пятницу на территории... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:13

2021-07-30T15:13

2021-07-30T15:13

цк кпсс

ссср

харьков

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МЫТИЩИ (Московская обл.), 30 июл - РИА Новости. Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронили в пятницу на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.Проводить в последний путь Бакланова, умершего на 90-м году жизни, приехали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сотрудники центрального аппарата госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли."Меня сегодня на входе здесь спросили, какие события бы не произошли в нашей стране, если бы не было Олега Дмитриевича. Первое, что, конечно же, пришло на память, это ракетно-космический комплекс "Энергия-Буран". Хотя многого другого могло бы не произойти, если бы не было его таланта в оборонной и космической промышленности", - сказал Рогозин на церемонии прощания."Он до последних дней был в курсе всего происходящего. Мы часто с ним встречались. Вчера мы провели успешную стыковку модуля "Наука" с Международной космической станцией. Эта тема тоже его сильно беспокоила. Мне очень жаль, что он не дожил до этого дня", - добавил он.Советский космонавт, Герой Советского Союза, руководитель полетом российского сегмента МКС, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что Бакланов очень хотел полететь в космос.Похоронили Бакланова с воинскими почестями.Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на харьковском приборостроительном заводе и дорос до должности директора. В 1976 году он становится замминистра общего машиностроения, а с 1983 года - министром, руководя ракетно-космической промышленностью СССР. С 1985 года по 1988 год курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС.С августа 1991 по январь 1993 года Бакланов находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти, но был амнистирован. После смерти в феврале 2020 года маршала Дмитрия Язова оставался последним оставшимся в живых членов ГКЧП.До 5 мая 2021 года "Пантеон защитников Отечества" носил название "Федеральное военно-мемориальное кладбище".

https://ria.ru/20210728/baklanov-1743351195.html

ссср

харьков

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цк кпсс, ссср, харьков, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)