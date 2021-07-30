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Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах
Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах - РИА Новости, 30.07.2021
Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах
Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронили в пятницу на территории... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:13
2021-07-30T15:13
цк кпсс
ссср
харьков
дмитрий рогозин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МЫТИЩИ (Московская обл.), 30 июл - РИА Новости. Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронили в пятницу на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.Проводить в последний путь Бакланова, умершего на 90-м году жизни, приехали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сотрудники центрального аппарата госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли."Меня сегодня на входе здесь спросили, какие события бы не произошли в нашей стране, если бы не было Олега Дмитриевича. Первое, что, конечно же, пришло на память, это ракетно-космический комплекс "Энергия-Буран". Хотя многого другого могло бы не произойти, если бы не было его таланта в оборонной и космической промышленности", - сказал Рогозин на церемонии прощания."Он до последних дней был в курсе всего происходящего. Мы часто с ним встречались. Вчера мы провели успешную стыковку модуля "Наука" с Международной космической станцией. Эта тема тоже его сильно беспокоила. Мне очень жаль, что он не дожил до этого дня", - добавил он.Советский космонавт, Герой Советского Союза, руководитель полетом российского сегмента МКС, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что Бакланов очень хотел полететь в космос.Похоронили Бакланова с воинскими почестями.Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на харьковском приборостроительном заводе и дорос до должности директора. В 1976 году он становится замминистра общего машиностроения, а с 1983 года - министром, руководя ракетно-космической промышленностью СССР. С 1985 года по 1988 год курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС.С августа 1991 по январь 1993 года Бакланов находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти, но был амнистирован. После смерти в феврале 2020 года маршала Дмитрия Язова оставался последним оставшимся в живых членов ГКЧП.До 5 мая 2021 года "Пантеон защитников Отечества" носил название "Федеральное военно-мемориальное кладбище".
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цк кпсс, ссср, харьков, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
15:13 30.07.2021
 
Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" похоронили в Мытищах

Последнего члена ГКЧП, куратора проекта "Буран" Олега Бакланова похоронили на кладбище в Мытищах

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОлег Бакланов
Олег Бакланов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МЫТИЩИ (Московская обл.), 30 июл - РИА Новости. Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронили в пятницу на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить в последний путь Бакланова, умершего на 90-м году жизни, приехали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сотрудники центрального аппарата госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.
"Меня сегодня на входе здесь спросили, какие события бы не произошли в нашей стране, если бы не было Олега Дмитриевича. Первое, что, конечно же, пришло на память, это ракетно-космический комплекс "Энергия-Буран". Хотя многого другого могло бы не произойти, если бы не было его таланта в оборонной и космической промышленности", - сказал Рогозин на церемонии прощания.
"Он до последних дней был в курсе всего происходящего. Мы часто с ним встречались. Вчера мы провели успешную стыковку модуля "Наука" с Международной космической станцией. Эта тема тоже его сильно беспокоила. Мне очень жаль, что он не дожил до этого дня", - добавил он.
Советский космонавт, Герой Советского Союза, руководитель полетом российского сегмента МКС, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что Бакланов очень хотел полететь в космос.
"Он всегда говорил: "Знаешь, Володя, я тебе очень завидую, я очень хочу полететь в космос. Космос - это моя судьба, это моя жизнь и это будущее нашей Земли", - заявил Соловьев.
Похоронили Бакланова с воинскими почестями.
Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на харьковском приборостроительном заводе и дорос до должности директора. В 1976 году он становится замминистра общего машиностроения, а с 1983 года - министром, руководя ракетно-космической промышленностью СССР. С 1985 года по 1988 год курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС.
С августа 1991 по январь 1993 года Бакланов находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти, но был амнистирован. После смерти в феврале 2020 года маршала Дмитрия Язова оставался последним оставшимся в живых членов ГКЧП.
До 5 мая 2021 года "Пантеон защитников Отечества" носил название "Федеральное военно-мемориальное кладбище".
Олег Бакланов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 21:46
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
 
ЦК КПСССССРХарьковДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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