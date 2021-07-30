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Туризм
https://ria.ru/20210730/aviabilety-1743675011.html
Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты
Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты - РИА Новости, 31.07.2021
Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты
Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, в какие страны туристы стали чаще искать авиабилеты на последний летний месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-30T23:00
2021-07-31T00:07
туризм
грузия
египет
венгрия
мальдивы
хорватия
греция
сейшельские острова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, в какие страны туристы стали чаще искать авиабилеты на последний летний месяц, сообщает OneTwoTrip.Для этого были изучены совершенные в июле поисковые запросы на август.Среди доступных для россиян зарубежных направлений лидирует Венгрия ― она стала популярнее на 350 процентов. Ведь теперь страна готова принимать вакцинированных туристов из России.Также на 160 процентов больше среди самостоятельных путешественников рассматривается Северная Македония, которая приветствует наших отдыхающих без каких-либо ограничений. На третьем месте ― Хорватия, доля поисковых запросов возросла на 150 процентов.Кроме того, по доступным для туристов из России направлениям на август чаще интересовались полетами в Черногорию (доля поисковых запросов возросла на 135 процентов), на Мальдивы (+130), в Египет (+128), в Грузию (+125), на Сейшельские острова (+123), в Албанию (+120) и в Грецию (+95 процентов).
https://ria.ru/20210727/aviabilety-1743154367.html
грузия
египет
венгрия
мальдивы
хорватия
греция
сейшельские острова
северная македония
албания
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грузия, египет, венгрия, мальдивы, хорватия, греция, сейшельские острова, северная македония, албания, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
23:00 30.07.2021 (обновлено: 00:07 31.07.2021)
 

Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодая пара в аэропорту
Молодая пара в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, в какие страны туристы стали чаще искать авиабилеты на последний летний месяц, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были изучены совершенные в июле поисковые запросы на август.
Среди доступных для россиян зарубежных направлений лидирует Венгрия ― она стала популярнее на 350 процентов. Ведь теперь страна готова принимать вакцинированных туристов из России.
Также на 160 процентов больше среди самостоятельных путешественников рассматривается Северная Македония, которая приветствует наших отдыхающих без каких-либо ограничений. На третьем месте ― Хорватия, доля поисковых запросов возросла на 150 процентов.
Кроме того, по доступным для туристов из России направлениям на август чаще интересовались полетами в Черногорию (доля поисковых запросов возросла на 135 процентов), на Мальдивы (+130), в Египет (+128), в Грузию (+125), на Сейшельские острова (+123), в Албанию (+120) и в Грецию (+95 процентов).
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:49Туризм
Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны
 
ТуризмГрузияЕгипетВенгрияМальдивыХорватияГрецияСейшельские островаСеверная МакедонияАлбанияНовости - ТуризмавиабилетытуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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