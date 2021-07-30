https://ria.ru/20210730/aviabilety-1743675011.html

Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты

Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты - РИА Новости, 31.07.2021

Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты

Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, в какие страны туристы стали чаще искать авиабилеты на последний летний месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-30T23:00

2021-07-30T23:00

2021-07-31T00:07

туризм

грузия

египет

венгрия

мальдивы

хорватия

греция

сейшельские острова

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, в какие страны туристы стали чаще искать авиабилеты на последний летний месяц, сообщает OneTwoTrip.Для этого были изучены совершенные в июле поисковые запросы на август.Среди доступных для россиян зарубежных направлений лидирует Венгрия ― она стала популярнее на 350 процентов. Ведь теперь страна готова принимать вакцинированных туристов из России.Также на 160 процентов больше среди самостоятельных путешественников рассматривается Северная Македония, которая приветствует наших отдыхающих без каких-либо ограничений. На третьем месте ― Хорватия, доля поисковых запросов возросла на 150 процентов.Кроме того, по доступным для туристов из России направлениям на август чаще интересовались полетами в Черногорию (доля поисковых запросов возросла на 135 процентов), на Мальдивы (+130), в Египет (+128), в Грузию (+125), на Сейшельские острова (+123), в Албанию (+120) и в Грецию (+95 процентов).

https://ria.ru/20210727/aviabilety-1743154367.html

грузия

египет

венгрия

мальдивы

хорватия

греция

сейшельские острова

северная македония

албания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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