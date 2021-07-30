https://ria.ru/20210730/armiya-1743695897.html

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего - РИА Новости, 30.07.2021

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:39

2021-07-30T19:39

2021-07-30T19:39

в мире

украина

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

андрей таранов

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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС Украины, сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.В самом оборонном ведомстве уточнили, что на должность командующего медицинских сил ВС Украины была назначена Татьяна Остащенко."Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины… Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-"бригадный генерал", - добавил Таран.

https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html

украина

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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, андрей таранов