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В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего
В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего - РИА Новости, 30.07.2021
В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего
В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:39
2021-07-30T19:39
в мире
украина
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
андрей таранов
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС Украины, сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.В самом оборонном ведомстве уточнили, что на должность командующего медицинских сил ВС Украины была назначена Татьяна Остащенко."Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины… Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-"бригадный генерал", - добавил Таран.
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, андрей таранов
19:39 30.07.2021
 
В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего

Минобороны Украины: Татьяна Остащенко назначена на должность командующего медицинских сил ВСУ

© Фото : Министерство обороны УкраиныТатьяна Остащенко
Татьяна Остащенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС Украины, сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.
"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных Силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", - приводит слова Тарана сайт минобороны.
В самом оборонном ведомстве уточнили, что на должность командующего медицинских сил ВС Украины была назначена Татьяна Остащенко.
"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины… Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-"бригадный генерал", - добавил Таран.
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