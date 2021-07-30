https://ria.ru/20210730/armeniya-1743670340.html
В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России
В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России - РИА Новости, 30.07.2021
В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России
Армения к концу года ждет резкого увеличения потока путешественников из России, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:37
2021-07-30T19:37
2021-07-30T19:37
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Армения к концу года ждет резкого увеличения потока путешественников из России, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму министерства экономики республики Альфред Кочарян."До начала эпидемии был зафиксирован резкий рост гостей из РФ", – рассказал Кочарян. По его словам, она находилась в числе первых пяти стран, откуда приезжало больше всего путешественников.Он добавил, что в 2019 году Армению посетил 658 551 российский турист, что на четверть больше показателей 2018 года."В 2020 году в связи с эпидемией посещений из РФ в Армению зафиксировано не было. Учитывая тенденцию увеличения числа визитов из России в Армению в течение 6 месяцев 2021-го (93 537 человек), считаем, что в конце года будет наблюдаться резкий рост", – отметил собеседник агентства.
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В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России
Глава комитета по туризму Армении ждет резкого увеличения потока туристов из РФ к концу года
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Армения к концу года ждет резкого увеличения потока путешественников из России, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму министерства экономики республики Альфред Кочарян.
"До начала эпидемии был зафиксирован резкий рост гостей из РФ", – рассказал Кочарян. По его словам, она находилась в числе первых пяти стран, откуда приезжало больше всего путешественников.
Он добавил, что в 2019 году Армению посетил 658 551 российский турист, что на четверть больше показателей 2018 года.
"В 2020 году в связи с эпидемией посещений из РФ в Армению зафиксировано не было. Учитывая тенденцию увеличения числа визитов из России в Армению в течение 6 месяцев 2021-го (93 537 человек), считаем, что в конце года будет наблюдаться резкий рост", – отметил собеседник агентства.