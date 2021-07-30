https://ria.ru/20210730/armeniya-1743670340.html

В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России

В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России - РИА Новости, 30.07.2021

В Армении к концу года ожидают наплыв туристов из России

Армения к концу года ждет резкого увеличения потока путешественников из России, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:37

2021-07-30T19:37

2021-07-30T19:37

туризм

армения

новости - туризм

туристы

туризм

россия

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599506289_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_ccd927221822aea111232c70ad6993bb.jpg

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Армения к концу года ждет резкого увеличения потока путешественников из России, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму министерства экономики республики Альфред Кочарян."До начала эпидемии был зафиксирован резкий рост гостей из РФ", – рассказал Кочарян. По его словам, она находилась в числе первых пяти стран, откуда приезжало больше всего путешественников.Он добавил, что в 2019 году Армению посетил 658 551 российский турист, что на четверть больше показателей 2018 года."В 2020 году в связи с эпидемией посещений из РФ в Армению зафиксировано не было. Учитывая тенденцию увеличения числа визитов из России в Армению в течение 6 месяцев 2021-го (93 537 человек), считаем, что в конце года будет наблюдаться резкий рост", – отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210727/armeniya-1742067155.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, куда можно лететь, ереван, коронавирус covid-19