https://ria.ru/20210730/armeniya-1743534395.html

В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны

В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны - РИА Новости, 30.07.2021

В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны

Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что пресечена попытка нарушения воздушной границы страны. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T02:24

2021-07-30T02:24

2021-07-30T02:24

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что пресечена попытка нарушения воздушной границы страны.Как сообщает местное издание factor.am, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Гегаркуникской области были сбиты беспилотники, Асатрян заявил, что "противник попытался нарушить воздушную границу Армении". По его словам, эта попытка была пресечена.Представитель пресс-службы генштаба не ответил на дополнительные вопросы, призвав дождаться официального сообщения.Отмечается, что ранее мэр Вардениса Арам Мелконян сообщил изданию, что в Гегаркуникской области был слышен взрыв. "Как я понял, это был беспилотник", - подчеркнул он.

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