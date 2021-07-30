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В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны - РИА Новости, 30.07.2021
В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что пресечена попытка нарушения воздушной границы страны. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T02:24
2021-07-30T02:24
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что пресечена попытка нарушения воздушной границы страны.Как сообщает местное издание factor.am, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Гегаркуникской области были сбиты беспилотники, Асатрян заявил, что "противник попытался нарушить воздушную границу Армении". По его словам, эта попытка была пресечена.Представитель пресс-службы генштаба не ответил на дополнительные вопросы, призвав дождаться официального сообщения.Отмечается, что ранее мэр Вардениса Арам Мелконян сообщил изданию, что в Гегаркуникской области был слышен взрыв. "Как я понял, это был беспилотник", - подчеркнул он.
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москва, армения, в мире
02:24 30.07.2021
 
В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны

В Генштабе ВС Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий армии Армении
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Минобороны Армении
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что пресечена попытка нарушения воздушной границы страны.
Как сообщает местное издание factor.am, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Гегаркуникской области были сбиты беспилотники, Асатрян заявил, что "противник попытался нарушить воздушную границу Армении". По его словам, эта попытка была пресечена.
Представитель пресс-службы генштаба не ответил на дополнительные вопросы, призвав дождаться официального сообщения.
Отмечается, что ранее мэр Вардениса Арам Мелконян сообщил изданию, что в Гегаркуникской области был слышен взрыв. "Как я понял, это был беспилотник", - подчеркнул он.
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