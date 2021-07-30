https://ria.ru/20210730/arest-1743555496.html

Суд арестовал замначальника следственного управления МВД Бурятии

Суд арестовал замначальника следственного управления МВД Бурятии - РИА Новости, 30.07.2021

Суд арестовал замначальника следственного управления МВД Бурятии

Суд в Иркутске арестовал на два месяца замначальника следственного управления МВД по Бурятии, задержанного по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:17

2021-07-30T09:17

2021-07-30T10:11

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мвд бурятии

иркутск

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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал на два месяца замначальника следственного управления МВД по Бурятии, задержанного по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей, сообщает СУСК Иркутской области.В среду сообщалось, что 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД получил через посредника взятку в размере 15 миллионов рублей от адвоката, обвиняемого по уголовным делам, расследование которых ведет МВД по Бурятии. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте преступления. Установлено, что адвокат дал взятку, чтобы замначальника СУМВД повлиял на подчиненных с целью прекратить уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)... Сегодня Кировский районный суд г. Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца", - говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости о задержании заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по республике Бурятия Андрея Бардаханова.

https://ria.ru/20210727/tamozhnya-1743149531.html

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Замначальника следственного управления МВД Бурятии задержан за получение взятки. Кадры СК РФ В Иркутске высокопоставленного сотрудника МВД из Бурятии арестовали на два месяца. 30 июля, Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Бурятии. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 2021-07-30T09:17 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мвд бурятии, иркутск, иркутская область, россия