https://ria.ru/20210730/angara-1743622119.html

Третью тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк, сообщил источник

Третью тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2021

Третью тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк, сообщил источник

Третья ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:04

ангара (ракета)

космос - риа наука

плесецк (космодром)

бриз-м

алексей варочко

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Третья ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В мае в материалах на сайте госзакупок отмечалось, что поставка двух ракет "Ангара-А5" в Плесецк намечается, соответственно, во втором и четвёртом кварталах 2021 года."Блоки ракеты "Ангара-А5" отправлены железнодорожным транспортом из Москвы в Плесецк", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5", также с макетом, но с новым разгонным блоком "Персей", намечается в третьем квартале 2021 года.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html

https://ria.ru/20210329/angara-1603235104.html

https://ria.ru/20210306/raketa-1600204572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), бриз-м, алексей варочко