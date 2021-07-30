Третью тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк, сообщил источник
Источник: третью ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" отправили на космодром Плесецк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева у транспортного контейнера с блоками ракеты "Ангара А5" в одном из цехов предприятия в Москве
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Третья ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В мае в материалах на сайте госзакупок отмечалось, что поставка двух ракет "Ангара-А5" в Плесецк намечается, соответственно, во втором и четвёртом кварталах 2021 года.
"Блоки ракеты "Ангара-А5" отправлены железнодорожным транспортом из Москвы в Плесецк", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5", также с макетом, но с новым разгонным блоком "Персей", намечается в третьем квартале 2021 года.
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Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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